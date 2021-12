NordVPN gehört zu den empfehlenswertesten Anbietern, wenn es um VPN-Dienste geht. Im Rahmen einer Vorweihnachts-Aktion des Anbieters könnt ihr den Dienst um unschlagbare 72 % reduziert abonnieren. GIGA hat die Details des Deals für euch.

NordVPN: Top-VPN-Dienst zur Vorweihnachtszeit um 72 % reduziert

Für jeden, der damit liebäugelt, sich einen VPN-Dienst zuzulegen, ist jetzt der genau richtige Zeitpunkt. Denn der Top-Anbieter NordVPN gibt euch auf ein zweijähriges Abonnement üppige 72 % Rabatt, sodass ihr nur 2,92 Euro pro Monat beziehungsweise 69,99 Euro für den gesamten Zeitraum bezahlt. Auch bei dieser Aktion gilt die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie des Anbieters, so dass ihr das Abo bei Nichtgefallen mit Erstattung eures Geldes wieder kündigen könnt.

NordVPN: Für wen lohnt sich der VPN-Dienst?

Im Allgemeinen lohnt sich die Nutzung eines VPN-Dienstes für alle, die Wert darauf legen, ihre Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Internet zu erhöhen. So seid ihr per VPN sicher in öffentlichen WLANs unterwegs und hindert Unternehmen daran, euer Surfverhalten bis ins Detail zu tracken. Weiterhin könnt ihr mit einem VPN-Dienst Geoblocking umgehen und so auf Inhalte zugreifen, die für deutsche IP-Adressen gesperrt sind oder beispielsweise auf das Netflix-Bibliothek in anderen Ländern zugreifen, das sich teilweise deutlich von unserem unterscheidet.

NordVPN stellt euch über 5.000 Server in 60 Ländern zur Verfügung, gewährleistet eine hohe Surfgeschwindigkeit und bietet hohe Datenschutz-Standards. Außerdem könnt ihr den Dienst über eine große Auswahl an Apps unter anderem für Windows, Android und iOS nutzen, die zusätzlich mit einer einfachen und intuitiven Bedienbarkeit glänzen.

Wer also auf der Suche nach einem empfehlenswerten VPN-Anbieter ist, sollte die Gunst der Stunde nutzen und beim NordVPN-Angebot zuschlagen.