Kroatisches Wappen auf Straßenschildern in Tschechien und der Schweiz? Das steckt dahinter

Es gibt ein tschechisches und schweizerisches Straßenschild, welches doch sehr an die Flagge Kroatiens erinnert. Soll dieses Schild etwa zeigen, wie man am schnellsten an die schönen Strände in Kroatien kommt? Wir klären euch auf.

Verkehrsschilder sind nicht immer eindeutig

Straßenschilder sollten klar und ohne viele Überlegungen auch während der Fahrt zu verstehen sein. Jede Autofahrerin und jeder Autofahrer hat die deutschen Verkehrsschilder während der Führerscheinausbildung gelernt. Doch wenn man ins Ausland fährt, sieht man manchmal völlig neue Schilder und weiß gar nicht genau, was sie eigentlich bedeuten sollen.

Straßenschild in Nachbarländern hat rot-weiße Quadrate

So kann es einem auch in unseren Nachbarländern gehen. Tschechien und die Schweiz nutzen ein Verkehrsschild, welches mit seinen rot-weißen Quadraten doch sehr an die kroatische Flagge erinnert. Natürlich gibt es hier keinen Zusammenhang, die Farben haben nichts mit dem südosteuropäischen Staat zu tun.

Auf dem ersten Blick erinnert dieses Zeichen an die kroatische Flagge. (© Bundesamt für Strassen)

Die Bedeutung: Notfallspur für LKW

Das Zeichen weist Fahrer schwerer Fahrzeuge, insbesondere von LKWs, auf eine Notfallspur hin. Diese wird dann benötigt, wenn das Fahrzeug bei einer Talfahrt außer Kontrolle gerät, zum Beispiel aufgrund eines technischen Defekts oder der Überforderung des Fahrers.

Damit das Fahrzeug dann nicht immer schneller wird, bietet die Notfallspur die Möglichkeit, das Fahrzeug abzubremsen und somit im Extremfall sogar Leben zu retten.

Abbremsen durch zwei Maßnahmen

Das zu schnelle Fahrzeug wird auf dieser Notfallspur durch zwei Arten abgebremst. Zum einen ist die Notfallspur im Gegensatz zur eigentlichen bergabgehenden Strecke mit einer Steigung gebaut, damit verliert das Fahrzeug automatisch an Geschwindigkeit.

Zum anderen ist auch der Untergrund entsprechend präpariert, etwa durch Kies, wodurch das Fahrzeug zusätzlich abgebremst wird.

