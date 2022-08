Wer Strom sparen möchte, sollte auf keinen Fall vergessen, dass besonders der Kühlschrank – da er permanent angeschlossen sein muss – so energieeffizient wie möglich sein sollte. Wir haben uns umgesehen und verraten euch, worauf ihr achten müsst und welche Angebote bei MediaMarkt und Amazon sich gerade so richtig lohnen.

Strom sparen mit Kühlschränken von MediaMarkt und Amazon

Wenn euer aktueller Kühlschrank bereits etwas in die Jahre gekommen ist, könnte sich die Anschaffung eines neuen durchaus lohnen. Er ist nun mal meistens das einzige Gerät im Haus, das rund um die Uhr eingeschaltet ist und Strom verbraucht. Sich ein modernes Gerät mit bester Energieeffizienzklasse zu besorgen, kann in Anbetracht des aktuellen Anstiegs der Strompreise durchaus von Vorteil sein. Die Auswahl ist riesig. Es gibt unterschiedliche Arten und Funktionen, die ein Kühlschrank heutzutage so mitbringen kann. Soll er groß sein oder klein? Zum Einbauen oder mit Doppeltüren? Vielleicht sogar mit Eiswürfelfach oder gleich einen smarten, der einem nicht nur die Nahrung kühlt, sondern auch die Einkaufsliste schreibt? Wir haben uns bei MediaMarkt und Amazon umgesehen und präsentieren euch folgend die aktuell besten Angebote energieeffizienter Kühlgeräte.

Die besten Kühlschränke mit neuem EU-Energielabel auf einen Blick

Nicht wundern, dass keiner der vorgestellten Kühlschränke die Energieeffizienzklasse A hat: Im März 2021 wurden die EU-Energielabel angepasst. So gibt es jetzt nur noch die Klassen A-G, welche die vorher verfügbaren Klassen A+ bis A+++ ersetzen, um so für eine bessere Übersicht zu sorgen. Die Energieklasse A wurde dabei bewusst noch gar nicht vergeben, damit effizientere Geräte der Zukunft noch besser erkennbar bleiben und nicht so bald wieder ein neues Label her muss.

Bezeichnung Bild Details Preis Preis-Tipp: Bosch KGE394LCA Serie 6 Energieeffizienzklasse: C



Ca. Jahresverbrauch: 149 kWh

No-Frost-System: Nein

Mit digitaler Temperaturanzeige 679,99 € Stiftung-Warentest-Sieger: Bosch KSV36AIDP Serie 6 Energieeffizienzklasse: D

Ca. Jahresverbrauch: 81 kWh

No-Frost-System: Nein

Mit Abtau-Automatik 869,99 € Smarter Kühlschrank: Haier HFW7720ENMB Energieeffizienzklasse: E

Ca. Jahresverbrauch: 302 kWh

No-Frost-System: Ja

Doppeltür

Mit smarter App für Steuerung der Kühlung 1.229 € Mit Eiswürfelfach: Samsung RS5000 Side-by-Side Energieeffizienzklasse: F

Ca. Jahresverbrauch: 384 kWh

No-Frost-System: Ja

Doppeltür

Mit Eis- und Wasserspender 1.399,99 €

Wer Strom sparen will, sollte sich an einen gewöhnlichen Kühlschrank ohne viel Schnickschnack halten. Der Stiftung-Warentest-Sieger von Bosch überzeugte die Tester vor allem durch die Energieeffizienz und bekam die Note „Sehr Gut“ (1,0) bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von nur 81 kWh. Bei MediaMarkt könnt ihr ihn aktuell für 869,99 Euro kaufen. Bei unserem Preis-Leistungs-Tipp handelt es sich um den Bosch Serie 6, der mit seinen 149 kWh auch sehr sparsam ist und bei MediaMarkt aktuell nur 679,99 Euro kostet. Bei beiden müsst ihr allerdings auf zusätzliche Funktionen wie ein No-Frost-System verzichten, was einem das lästige Abtauen des Gefrierteils ersparen kann.

Wer einen Kühlschrank mit smarter Funktion oder gar einem Eiswürfelfach haben möchte, muss meistens gleich doppelt in die Tasche greifen: Die Kühlschränke kosten mindestens das Doppelte und auch beim durchschnittlichen Jahresverbrauch fallen sie doppelt so stark ins Gewicht. Wer sich das leisten kann und will, hat dann aber immerhin ein No-Frost-System mit an Board und kann den Kühlschrank von Haier, hier bei Amazon für 1.229 Euro, via App bedienen und ganz individuell die Temperaturbereiche bestimmen. Beim Samsung Side-by-Side habt ihr nicht nur ein No-Frost-System, sondern auch einen Eis- und Wasserspender mit dabei. Bei Amazon bekommt ihr den Kühlschrank mit Doppeltür für 1.399,99 Euro.

Alle weiteren Informationen zum neuen EU-Energielabel könnt ihr hier nachlesen:

Weitere Kühlschrank-Angebote bei MediaMarkt & Amazon

Bei MediaMarkt und Amazon gibt es aktuell einige Kühlschränke mit Gefrierfächern im Angebot. Wir haben uns umgesehen, Preise verglichen und die besten Deals für euch rausgesucht.

Samsung RL38T602CSA Statt 1.449 Euro UVP: Mit Energieeffizienzklasse: C, durchschnittlichem Jahresverbrauch: 169 kWh, No-Frost-System: Ja & mit digitaler Temperaturanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2022 09:18 Uhr

Bosch KGE39AICA Serie 6 Statt 649,99 Euro UVP: Mit Energieeffizienzklasse: C, durchschnittlichem Jahresverbrauch: 149 kWh, No-Frost-System: Nein & mit digitaler Temperaturanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2022 09:37 Uhr

Bosch KGE584ICP Serie 6 Statt 1.449 Euro UVP: Mit Energieeffizienzklasse: C, durchschnittlichem Jahresverbrauch: 170 kWh, No-Frost-System: Nein & mit digitaler Temperaturanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2022 09:12 Uhr

Bauknecht KGN 20CM3Ein Mit Energieeffizienzklasse: C, durchschnittlichem Jahresverbrauch: 162 kWh, No-Frost-System: Ja & mit digitaler Temperaturanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2022 09:33 Uhr

Wir zeigen euch in folgendem Video, was ihr beim Kauf eines Kühlschranks noch beachten solltet:

Was man vor dem Kauf von Kühlschränken wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.