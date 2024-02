Kult-Rucksack zum Sparpreis: Amazon verkauft Eastpak gnadenlos günstig

Auf der Suche nach einem neuen Rucksack? Warum nicht zu einer Legende greifen: Eastpak. Amazon verkauft den Kult-Rucksack aktuell gnadenlos günstig. Eastpak-Rucksäcke sind für ihre Robustheit bekannt und bieten eine sehr lange Garantie.

Amazon verkauft Rucksack von Eastpak mit Rabatt

Eastpak ist Kult. Die Rucksäcke des US-Herstellers sind für ihre Qualität und markante Ästhetik bekannt und zu einem Symbol für urbanen Lifestyle geworden. Wer davon ein Stück abhaben möchte, muss auch nicht tief in die Tasche greifen. Bei Amazon wird aktuell der Eastpak Padded PAK'R Rucksack für nur 25,90 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft – satte 53 Prozent unter dem UVP und aktueller Bestpreis. Ein wirklich gutes Schnäppchen also.

Eastpak-Rucksack, Ultra Marine (Blau) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 11:13 Uhr

Angeboten wird der Eastpak-Rucksack in funkelndem „Ultra Marine“, also ein sehr dunkles Blau. Erhältlich ist er in einer Einheitsgröße mit Abmessungen von 40 cm x 30 cm x 18 cm.

Mit einem Gewicht von 380 Gramm ist der Rucksack nicht zu schwer und dürfte sich auch auf längeren Strecken gut auf den Schultern tragen lassen. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen das gepolsterte Rückenteil und verstellbare Schulterriemen. Gefertigt ist der Rucksack aus Polyester und Nylon.

Zwei Fächer besitzt der Eastpak, ein Hauptfach und ein Reißverschlussfach vorne. Das Fassungsvermögen beträgt 24 Liter – genug, um Laptop, Bücher oder auch Proviant für Wanderungen mitzunehmen.

Für wen lohnt sich der Eastpak-Rucksack auf Amazon?

Der Eastpak lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem einfachen, aber qualitativ hochwertigen Alltags-Rucksack sind. Eastpak ist für seine Qualität bekannt und bietet eine 30-Jahres-Garantie, die etwa offene Nähte abdeckt. Bei Amazon kommt der Eastpak-Rucksack richtig gut an und wird mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Gelobt werden unter anderem Qualität, Robustheit und Komfort.

„Ein Eastpak Rucksack ist einfach Kult. Nach 15 Jahren musste dann doch mal ein neuer angeschafft werden. Die Qualität ist prima, die Reißverschlüsse sind langlebig und das große Fach ausreichend groß“, schreibt etwa ein Käufer. Für den Preis kann man hier kaum was falsch machen.

