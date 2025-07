Kurz vor ihrem Tod ein viraler Hit auf TikTok: Worüber Connie Francis in „Pretty Little Baby“ singt

„Pretty Little Baby“ geht als Sound auf TikTok viral. Dabei ist das Lied schon 63 Jahre alt. Doch was bedeutet der Song eigentlich?

Das ist die Botschaft in „Pretty Little Baby“

Der Song „Pretty Little Baby“ stammt aus dem Jahr 1961. Die Stimme hinter dem heute angesagten TikTok-Sound ist Connie Francis, eine US-amerikanische Sängerin, die am 16. Juli 2025 im Alter von 87 Jahren verstarb. In dem melodischen Popsong singt Francis über eine frische, sorglose Liebe.

Der Person, der ihr Herz gehört, gibt sie den Spitznamen „pretty little baby“ . Übersetzt bedeutet das „kleiner süßer Schatz“.

. Übersetzt bedeutet das „kleiner süßer Schatz“. Francis singt, dass es viel mehr Freude bereite, zu lieben, „while the heart is young and gay “. Damit meint die Sängerin, dass das Herz noch jung und fröhlich sei. „Gay“ wurde früher nämlich nicht im Sinne von „homosexuell“, sondern als Synonym für „vergnügt“ genutzt.

“. Damit meint die Sängerin, dass das Herz noch jung und fröhlich sei. „Gay“ wurde früher nämlich nicht im Sinne von „homosexuell“, sondern als Synonym für „vergnügt“ genutzt. Im Song will Francis ihren Liebsten beim „car hop“ oder „pop shop“ treffen. „Car hop“ bezeichnet ein Drive-in-Restaurant, bei dem die Kellner das Essen direkt ans Auto bringen. Und der „pop shop“ war ein in den Sechzigern beliebter Treffpunkt für Teenager, wo man Limonade trank, abhing und eine schöne Zeit verbrachte.

Wie das Lied auf TikTok viral ging

Ursprünglich wurde „Pretty Little Baby“ nicht einmal als Single auf den Markt gebracht, sondern lediglich als B-Seite des Songs „I’m Gonna Be Warm This Winter“.

2025 feierte der Song auf TikTok ein Comeback. Verliebte Pärchen performen zu dem Lied, Haustiere werden zu „Pretty Little Baby“ angeschmachtet und Mütter wiegen ihre Kinder auf dem Arm. Sogar Kim Kardashian und ihre Tochter North nutzten das Lied für ein TikTok.

Das sagte die Sängerin über ihren Tik-Tok-Erfolg

Connie Francis zeigte sich überrascht, dass „Pretty Little Baby“ so viele Jahre nach der Veröffentlichung Aufmerksamkeit bekommt. Auf Facebook bedankte die Sängerin sich noch im Mai 2025 bei der TikTok-Community, von der sie ursprünglich nicht viel wusste. Als ihr Pressesprecher Ron sie anrief und sagte „Du hast einen viralen Hit“, fragte Francis: „Was ist das?“