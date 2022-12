Wenn ihr euch in diesem Jahr noch einen guten und günstigen 4K-Fernseher mit 55 Zoll gönnen wollt, dann könntet ihr bei Aldi zuschlagen. Dort wird nämlich der Hisense 55A7100F zum echten Schnäppchenpreis verkauft. Es gibt aber auch noch zwei Alternativen im Programm.

Aldi verkauft Hisense-Fernseher günstiger

Kurz vor Weihnachten hat Aldi ab dem 17. Dezember drei Hisense-Fernseher im Angebot. Besonders der Hisense 55A7100F für 339 Euro (bei Aldi anschauen) plus Versandkosten ist uns dabei ins Auge gesprungen. Ihr bekommt einen 55-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung, HDR-Funktion und Smart-TV-Funktionen für kleines Geld. Selbstverständlich könnt ihr den Fernseher auch ganz normal zum TV gucken nutzen. Es ist ein Triple-Tuner für alle Empfangsarten vorhanden.

Andere Händler verlangen für diesen Fernseher mindestens 400 Euro (bei Kaufland anschauen). Bei Otto müsst ihr sogar 479 Euro bezahlen (bei Otto anschauen). Aldi unterbietet also alle Händler. Ein vergleichbares Modell kostet bei Amazon 400 Euro (bei Amazon anschauen). Ihr könnt also ordentlich sparen. Die Lieferung soll laut Aldi in 1 bis 5 Tagen stattfinden. Könnte mit Glück also noch vor Weihnachten klappen. Ich werde dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen.

Weitere Hisense-Fernseher bei Aldi im Angebot

Wollt ihr einen mit 58 Zoll etwas größeren Fernseher, dann könnt ihr bei Aldi zum Hisense 58A7100F greifen. Dieser besitzt ein 58-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und wird ebenfalls am 17. Dezember zum Preis von 399 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Wollt ihr eine deutlich bessere Bildqualität, dann könntet ihr zum Modell mit 50 Zoll und QLED-Panel greifen. Dieses wird zum Preis von 449 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Ein ähnliches Modell mit QLED-Bildschirm kostet bei Amazon 529 Euro (bei Amazon anschauen). Hier bekommt ihr zwar einen kleineren Fernseher, die Bildqualität ist aber durch das QLED-Panel viel besser.