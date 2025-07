Lackschäden mit Zahnpasta entfernen: Funktioniert das wirklich?

Kratzer im Lack möchten viele Autofahrer möglichst schnell entfernen. Hausmittel wie Zahnpasta sind da sehr willkommen, aber funktionieren sie auch?

Ist Zahnpasta ein gutes Hausmittel gegen Lackschäden?

Zahnpasta wird oft als kleines Wundermittel gepriesen, wenn es um die Beseitigung kleiner Kratzer im Autolack geht. Die kleinen Schleifpartikel sollen nicht nur Zähne säubern, sondern auch leichte Lackschäden wegpolieren können.

Der ADAC warnt jedoch vor diesem Hausmittel. Sind die Schleifpartikel in der Zahnpasta nicht fein genug, zerkratzen sie den Autolack noch stärker. Zudem fehlt das Finish, das die Politur normalerweise abschließt und die behandelte Stelle versiegelt.

Was empfehlen die Experten vom ADAC?

Oberflächliche Kratzer können von Autofahrern selbst entfernt werden. In einer Autopolitur sind Schleifpartikel enthalten, die kleine Schrammen auffüllen können. Anders als in so mancher Zahnpasta sind die Schleifpartikel in der Politurpaste jedoch mikroskopisch klein. So können sie Kratzer glätten und kaschieren, ohne den Lack zu beschädigen.

Reinigt die Stelle zunächst gründlich mit Wasser und Reinigungsbenzin. Es dürfen sich keine Schmutzpartikel mehr auf dem Lack befinden, denn diese würden beim Polieren neue Kratzer verursachen. Lasst das Auto an der Luft trocken und reibt die gesäuberte Stelle mit einem weichen Mikrofasertuch trocken. Tragt die Autopolitur mit kreisenden Bewegungen und eventuell das Finish auf. Die Reste entfernt ihr mit einem weichen, sauberen Tuch.

So lassen sich tiefere Kratzer ausbessern

Tiefere Kratzer im Lack könnt ihr mit einem Lackstift selbst ausbessern. Autohersteller bieten Stifte in der passenden Farbe an. Die betroffene Stelle wird gründlich gereinigt und mit ein paar Tropfen aus dem Lackstift behandelt. Ist die Farbe trocken, entfernt ihr, was zu viel ist und poliert die Stelle anschließend.

Ist euch das zu aufwendig, überlasst ihr die Reparatur den Profis in einer Werkstatt mit Smart Repair oder in einem entsprechenden Spezialbetrieb. Dort werden Schrammen und Kratzer schnell und günstig per Spot-Lackierung oder Beilackierung mit einer Airbrush-Pistole entfernt.