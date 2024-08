Landwirtschafts-Simulator 25: Die Collector’s Edition bietet ein Extra, das jeder Traktor-Fan lieben wird

Auch in diesem Jahr wird eine neue Version des beliebten Landwirtschaftssimulators erscheinen. In der Collector’s Edition sogar mit einem tollen Extra.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 steht kurz vor seinem Release und verspricht, die beliebte Serie auf ein neues Niveau zu heben. Mit einer Vielzahl neuer Features und Verbesserungen bietet das Spiel nicht nur spannende Herausforderungen für erfahrene Spieler, sondern auch eine Fülle an neuen Inhalten.

Anzeige

Zu den Highlights gehören die Einführung von Reis, Spinat und anderen Feldfrüchten, die auf drei neuen Karten in Asien, Nordamerika und Europa angebaut werden können. Darüber hinaus wurden die Grafik und die Physik des Spiels erheblich verbessert, was für ein noch immersiveres Spielerlebnis sorgt. Die Collector’s Edition, die ihr unter anderem bei den Online-Shops Amazon, MediaMarkt oder Coolblue vorbestellen könnt und die am 12. November 2024 erscheinen wird, enthält dazu noch tolle Extras.

Im Trailer bekommt ihr einen Einblick zum Landwirtschafts-Simulator 2025.

Anzeige

Landwirtschafts-Simulator 2025: Erster Trailer

Eine Sammleredition voller Besonderheiten

Für Fans, die sich mehr als nur das Basisspiel wünschen, bietet die Collector’s Edition eine beeindruckende Sammlung an zusätzlichen Inhalten. Diese Edition enthält unter anderem die 16-bit Retro-Version des Spiels, die auf einer speziellen DVD zusammen mit einem Windows Emulator geliefert wird. Hinzu kommen eine Soundtrack-CD mit 15 Retro-Tracks von Chris Hülsbeck, eine umfassende Sammlung an Modding-Tutorials, mehrere hochwertige Sammler-Poster und Hersteller-Sticker. Diese Extras sind ideal für Sammler und Liebhaber der Serie, die das Spielerlebnis noch weiter vertiefen möchten.

Anzeige

Die Collector’s Edition enthält viele interessante Extras für LWS-Fans. (© GIANTS Software)

Landwirtschafts-Simulator 25 - Collector's Edition [PC] inkl. Zündschloss, Schlüsselanhänger & 16-bit Retro-Version Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 00:46 Uhr

USB-Zündschloss für Traktor-Fans

Das wahre Highlight der Collector’s Edition ist jedoch ein einzigartiges USB-Zündschloss, das zusammen mit zwei Schlüsseln und einem LWS-Schlüsselanhänger geliefert wird. Dieses Gadget sorgt für eine besonders realistische Spielerfahrung, indem es das Gefühl vermittelt, einen echten Traktor zu starten. Das USB-Zündschloss bringt eine zusätzliche Ebene der Immersion ins Spiel und macht die Collector’s Edition zu einem unverzichtbaren Kauf für jeden echten Traktor-Enthusiasten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.