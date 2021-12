Ihr spielt mit dem Gedanken, euch einen neuen Laptop anzuschaffen? Dieses Angebot für ein Lenovo Yoga Slim 7 könnte etwas für euch sein. GIGA verrät die Details.

Lenovo Yoga Slim 7 bei expert besonders günstig

Egal ob fürs Homeoffice oder Homeschooling, Laptops werden von fast jedem genutzt. Mit dem Lenovo-Laptop bei expert könnt ihr das jetzt auch in Style machen, denn das kompakte Ultrabook sieht mit seinem Aluminium-Gehäuse auch sehr schick aus. Außerdem hat es genug Performance, auch für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen und eine lange Akkulaufzeit.

Das kann das Lenovo Yoga Slim 7

Das Yoga Slim 7 von Lenovo ist bereits sehr gut in Sachen Preis-Leistungsverhältnis. Die Stiftung Warentest bewertet das Modell mit „gut“ (1,9), notebookcheck vergibt 86 % im Test. Positiv aufgefallen sind die hervorragenden Akkulaufzeiten, die leise Arbeitsweise und der helle, kontrastreiche Bildschirm.

Die Details im Überblick:

14 Zoll, Full-HD (1.920 × 1.080), IPS, matt

Ryzen 5-4500U (6C/6T, max. 4 GHz) mit Vega-Grafik

8 GB RAM

512-GB-SSD

WLAN AX, Bluetooth 5.0

Anschlüsse: 2× USB-A 3.2 Gen 1, 2× USB-C Gen 1 (DisplayPort-kompatibel, PowerDelivery zum Laden), 1× HDMI 2.0, Klinke, microSD-Kartenleser

Gewicht: 1,5 kg

Akku: 60 Wh, USB-C-Netzteil mit 64 W mitgeliefert

Für wen lohnt sich der Laptop?

Trotz des Preises, der eher in der Mittelklasse angesiedelt ist, könnt ihr euch hier ein echtes Arbeitstier mit kompakten Maßen und Top-Leistung sichern. Ihr bekommt ein Gerät mit einem starken Preis-Leistungsverhältnis, welches in Tests bereits überzeugt hat. Vorrangig überzeugt er natürlich in Office-Aufgaben, hat aber auch Reserven für Gaming (auf niedrigen Einstellungen bzw. weniger anspruchsvolle Titel), Bild- und Videobearbeitung.

Beim Prozessor handelt es sich um einen AMD-Sechskerner der vorletzten Ryzen-Generation von Anfang 2020. Leider ist der Arbeitsspeicher fest verlötet und somit nicht ohne Aufwand erweiterbar, 8 GB RAM sollten aber für die meisten Aufgaben ausreichend sein. Die 512-GB-SSD bietet ordentlich Platz und im Gehäuse ist sogar Raum für eine zweite NVMe-SSD. Der Laptop hat Windows 10 bereits installiert, kann aber laut Lenovo auf Windows 11 aktualisiert werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).