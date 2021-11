Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Laptop seid, aber zum Black Friday nicht zuschlagen konntet, habt ihr heute zum Cyber Monday nochmal die Chance. GIGA gibt euch einen Überblick, welche Chromebooks und Notebooks sich für Homeoffice, Unterricht und Co. lohnen.

Spitzenpreise nach Black Friday: Cyber-Monday-Angebote für Chromebooks und Notebooks

Sei es, dass Homeoffice, Online-Vorlesungen oder Home-Schooling nach einem Upgrade in den eigenen vier Wänden rufen oder der alte Laptop langsam den Geist aufgibt: Der Cyber-Monday bietet sich auch dieses Jahr wieder an, nach dem Black Friday ein passendes Chromebook oder Notebook abzustauben. Wir zeigen euch, welche Angebote sich wirklich lohnen und dass man für eine neue und ordentliche Ausstattung nicht allzu tief in die Tasche greifen muss.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (14 Zoll) für 199 Euro

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (14 Zoll) - 4 GB RAM, 64GB eMMC

Bereits unter 200 Euro kann man fündig werden. Zum Cyber Monday könnt ihr bei dem Lenovo IdeaPad 3 Chromebook sparen, bei Cyberport kostet es 199 Euro (statt 329 Euro). Mit 4 GB RAM und der 64 GB eMMC-Festplatte ist es zwar nicht zum Zocken geeignet, aber für einfache Anwendungen reicht es vollkommen aus.

Das Chromebook ist 1,4 Kilogramm leicht und hält mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden einen kompletten Schul- oder Unitag aus. Für den Preis eignet es sich auf jeden Fall gut für Recherchen und Notizen während des Unterrichts.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: N4200 Prozessor (2 Kerne, 2,8 GHz)

N4200 Prozessor (2 Kerne, 2,8 GHz) Grafikkarte: Intel UHD 600 Grafik

Intel UHD 600 Grafik Festplatte: 64 GB eMMC

64 GB eMMC Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Display: 14 Zoll Full-HD

14 Zoll Full-HD Betriebssystem: Chrome OS

Chrome OS Gewicht: 1,4 Kilogramm

1,4 Kilogramm Anschlüsse: Klinke, 2 USB-C, 2 USB-A, Micro-SD-Slot

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook (11,6 Zoll) für 219 Euro

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook (11,6 Zoll) - 4 GB RAM, 64 GB eMMC

Wir bleiben bei dem Lenovo, denn bei Amazon könnt ihr heute beim IdeaPad Flex 3 Chromebook für 219 Euro (statt 349 Euro) zuschlagen. Obwohl das Chromebook mit 11,6 Zoll eher klein ist, eignet es sich zusätzlich mit seinen 1,2 Kilogramm für unterwegs und ist schnell in den Schulranzen oder die Unitasche gepackt.

Das IdeaPad ist aufgrund der Convertible-Option sowohl als Netbook als auch Tablet einsetzbar. Mit dem starken 8-Kern-Prozessor und einer Akkulaufzeit bis 10 Stunden bekommt man hier ein alltagstaugliches Chromebook für einen wirklich günstigen Preis.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: MediaTek MT8183 (8 Kerne, 2 GHz)

MediaTek MT8183 (8 Kerne, 2 GHz) Grafikkarte: Mali-G72 MP3

Mali-G72 MP3 Festplatte: 64 GB eMMC

64 GB eMMC Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Display: 11,6 Zoll HD-Touch-Display

11,6 Zoll HD-Touch-Display Betriebssystem: Chrome OS

Chrome OS Gewicht: 1,2 Kilogramm

1,2 Kilogramm Anschlüsse: Klinke, 1 USB-C, 1 USB-A, Micro-SD-Slot

Asus Chromebook (15,6 Zoll) für 279 Euro

ASUS Chromebook (15,6 Zoll) - 4 GB RAM, 64 GB eMMC

Ebenso ist das Chromebook von Asus für 279 Euro (statt 349 Euro) bei MediaMarkt einen Blick wert. Die Ausstattung zu dem Modell von Lenovo ist dabei recht ähnlich: Hier sorgt ebenfalls der 4-RAM-Arbeitsspeicher für einen vorrangigen Gebrauch für Alltagsanwendungen und ist dank USB-C-Anschluss schnell aufgeladen, sollte der Akku nach über 10 Stunden langsam den Geist aufgeben.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: N3350 (2 Kerne, bis zu 2,40 GHz)

N3350 (2 Kerne, bis zu 2,40 GHz) Grafikkarte: HD Graphics 500

HD Graphics 500 Festplatte: 64 GB eMMC

64 GB eMMC Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Display: 15,6 Zoll Full HD

15,6 Zoll Full HD Betriebssystem: Chrome OS

Chrome OS Gewicht: 1,43 Kilogramm

1,43 Kilogramm Anschlüsse: 1 Klinke, 2 USB-A, 2 USB-C, 1 Micro-SD-Slot

Übrigens: Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop seid, solltet ihr euch diese Cyber-Monday-Angebote nicht entgehen lassen.

HP Chromebook 14b (14 Zoll) für 349 Euro

HP Chromebook 14b (14 Zoll) - 8 GB RAM, 128 GB SSD + inkl. Google Pixel Buds A

Mit dem HP Chromebook 14b haben wir ein weiteres Chromebook in petto, das bei Cyberport für 349 Euro (statt 598 Euro) erhältlich ist und ab 02.12.2021 geliefert werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Chromebooks wird das HP Chromebook von dem Prozessor AMD Ryzen 3 betrieben, der ebenfalls vorrangig für Büro-Tätigkeiten geeignet ist. Zudem legt Cyberport noch weiße Google Pixel Buds A (kabellose In-Ear-Kopfhörer) zu eurer Bestellung.

Man profitiert hier von einem relativ großen Arbeitsspeicher und einer SSD-Festplatte, was den etwas höheren Preis begründet. Bei diesem Chromebook spart HP nicht mit den Anschlüssen, sodass es mit seiner Größe und einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden ein gutes Gesamtpaket ergibt.

Prozessor: AMD Ryzen 3 3250U (2 Kerne, 3,2 GHz)

AMD Ryzen 3 3250U (2 Kerne, 3,2 GHz) Grafikkarte: AMD Radeon

AMD Radeon Festplatte: 128 GB SSD

128 GB SSD Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4

8 GB LPDDR4 Display: 14 Zoll Full-HD

14 Zoll Full-HD Betriebssystem: Chrome OS

Chrome OS Gewicht: 1,5 Kilogramm

1,5 Kilogramm Anschlüsse: 1 Klinke, 2 USB-A, 2 USB-C, 1 HDMI, Micro-SD-Slot

Acer Spin 3 (14 Zoll) für 499 Euro

Acer Spin 3 (14 Zoll) - 8 GB RAM, 256 GB SSD

Das Acer Spin 3 ist derzeit bei Amazon für 499 Euro (statt 599 Euro) erhältlich und wird ebenfalls von Windows 10 Home betrieben. Obwohl bei dem Ryzen-3-Prozessor für den Preis noch Luft nach oben wäre, bekommt man zusammen mit der 256 GB großen SSD-Festplatte ein gutes Netbook für Anwendungsprogramme. Außerdem kann es in ein Tablet umgeklappt werden kann.

Das Notebook ist mit seinen 1,5 Kilogramm nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Jedoch sollte es mit einer Akkulaufzeit bis 10 Stunden einen vollen Schul-, Uni- oder Arbeitstag überstehen. Bei den Anschlüssen muss man zudem auf nichts verzichten.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: AMD Ryzen 3 3250U (2 Kerne, 3,5 GHz)

AMD Ryzen 3 3250U Grafikkarte: ‎AMD Radeon

‎AMD Radeon Festplatte: 256 GB SSD

Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4

Display: 14 Zoll Full-HD

Betriebssystem: Windows 10 Home

Gewicht: 1,5 Kilogramm

Anschlüsse: 1 Klinke, 2 USB-A, 1 USB-C, 1 HDMI, Micro-SD-Slot

Microsoft Surface Laptop Go (12,4 Zoll) für 505 Euro

Microsoft Surface Laptop Go (12,4 Zoll, Sandstein) - 8 GB RAM, 128 GB SSD

Das Microsoft Surface Laptop Go könnt ihr bei Otto für 505 Euro (statt 799 Euro) ergattern. Mithilfe des i5-Prozessors und der SSD-Festplatte läuft es schnell. Zudem ist nicht nur Windows 10 vorinstalliert, sondern ebenfalls eine 30-Tage-Testversion von Microsoft 365 Family.

Das Netbook ist mit 1,11 Kilogramm ein Leichtgewicht und besitzt ein einen langlebigen Akku, der bis zu 13 Stunden durchhält. Einen Tag in der Schule, an der Uni oder einen Arbeitstag steckt das Mircrosoft Surface also problemlos weg. Jedoch muss man bei dem Netbook mit nur einem USB-A-, USB-C- und Klinkenanschluss klarkommen.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: i5-1035G1 (4 Kerne, 4,6 GHz)

i5-1035G1 Grafikkarte: UHD Graphics 615



UHD Graphics 615 Festplatte: 128 GB SSD

128 Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Display: 12,4 Zoll Touch-Display (Auflösung: 1536 x 1024 Pixel)

Betriebssystem: Windows 10 Home

Gewicht: 1,11 Kilogramm

Anschlüsse: 1 Klinke, 1 USB-C, 1 USB-A

Asus Zenbook 13 (13,3 Zoll) für 699 Euro

Asus Zenbook 13 (13,3 Zoll) - 16 GB RAM, 512 SSD

Mit dem Asus Zenbook 13 wurde zum Cyber Monday ein etwas teureres Netbook mit einem Windows-10-Betriebssystem ins Rennen geschickt, das bei MediaMarkt für 699 Euro (statt 899 Euro) angeboten wird. Ein Upgrade auf Windows 11 ist inklusive. Hingucker ist hierbei vor allem das helle und farbenfrohe OLED-Display, das selbst im Freien keine Probleme bereitet.

Mit dem i5-Prozessor, dem großen Arbeitsspeicher und der SSD-Festplatte läuft das Zenbook schnell und schafft auch das eine oder andere Videospiel. Neben dem geringen Gewicht überzeugt vor allem die Akkulaufzeit mit bis zu 18 Stunden. Selbst bei den Anschlüssen ist das Netbook mit allem ausgestattet, außer mit einem Klinken-Anschluss für Kopfhörer. Ein USB-C-Adapter (für 6,39 Euro bei Amazon) schafft hier jedoch Abhilfe.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: i5-1135G7 (4 Kerne, 4,2 GHz)

i5-1135G7 Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics



Intel Iris Xe Graphics Festplatte: 512 GB SSD

Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR4X

16 Display: 13 Zoll Full-HD (OLED)

Betriebssystem: Windows 10 Home

Gewicht: 1,1 Kilogramm

Anschlüsse: 2 Thunderbolt 3, 1 USB-A, 1 HDMI, Micro-SD-Slot

Samsung Galaxy Book Pro 360 (13,3 Zoll) für 829 Euro

Natürlich wollen wir euch den folgenden Spitzenpreis nicht vorenthalten: Bei Samsung erhaltet ihr für nur 829 Euro (statt 1.199 Euro) das Samsung Galaxy Book Pro 360. Auf diesem ist bereits Windows 11 vorinstalliert. Bei dem i5-Prozessor wäre zwar noch etwas Luft nach oben, jedoch besticht das Netbook mit einem kontrastreichen Touch-Display und dem zugehörigen S-Pen.

Mit diesem Stift könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und das Galaxy Book zum Zeichnen verwenden. Nach der Nutzung kann man den Stift magnetisch an das Netbook anbringen, sodass er nicht verlorengeht. Das Galaxy Book kann man dank seines geringen Gewichts und der wirklich langen Akkulaufzeit über 21 Stunden überall mit hinnehmen.

Technische Daten im Überblick:

Prozessor: i5-1135G7 (4 Kerne, 4,2 GHz)

i5-1135G7 Grafikkarte: Intel Iris Xe



Intel Iris Xe Festplatte: 256 GB SSD

256 Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Display: 13,3 Zoll Full-HD-Touch-Display (Super AMOLED)

Betriebssystem: Windows 11 Home

Gewicht: 1,04 Kilogramm

Anschlüsse: 1 Klinke, 1 Thunderbolt 4, 2 USB-C, Micro-SD-Slot

Unterschied zwischen Chromebooks und Notebooks

Zu guter Letzt wollen wir euch noch kurz klären, was überhaupt der Unterschied zwischen einem Chromebook und einem Notebook ist: Wie es der Name bereits verrät, werden Chromebooks von dem Betriebssystem Chrome OS zum Laufen gebracht. Dadurch arbeitet man direkt mit dem Browser und der Cloud, sodass wenig Arbeitsspeicher ausreicht. Das erklärt im Endeffekt auch den günstigen Preis.

Chromebooks lohnen sich somit vor allem für diejenigen, die einfache Anwendungen erledigen wollen, wie Dokumente erstellen, E-Mails schreiben und so weiter. Gerade wenn man mit den Google-Diensten eines Android-Smartphones vertraut ist, gewöhnt man sich schnell an das Arbeiten mit einem Chromebook. Jedoch sollte man vor dem Kauf im Hinterkopf haben, dass ein Chromebook auf eine Internetverbindung angewiesen ist. Ansonsten gestaltet es sich leider eher schwierig, damit zu arbeiten. Mehr über Chromebooks erfahrt ihr in einem separaten Artikel von GIGA.

