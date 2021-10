Bei Amazon befinden sich derzeit eine ganze Reihe an Laptops sowie Monitore des Herstellers Dell im Angebot. Mit dem Dell Inspiron 14-Convertible ist uns ein Notebook dabei besonders positiv aufgefallen. GIGA hat alle Details des Deals für euch.

Dell Inspiron-Convertible & weitere Top-Notebooks/-Monitore bei Amazon stark reduziert

Wer derzeit beispielswiese im Rahmen einer Home-Office-Tätigkeit auf der Suche nach einem neuen Laptop oder auch Monitor für seinen Desktop-PC ist, sollte sich in den aktuellen Angeboten des Herstellers Dell bei Amazon umsehen. Neben einer ganzen Reihe anderer Notebook- und Monitor-Schnäppchen fällt dabei besonders ein Angebot auf: Der Convertible-Laptop Dell Inspiron 14 2in1 wird derzeit für nur 579 Euro verkauft. Sieht man sich den Preisvergleich bei idealo.de an, liegt der nächstbeste Preis bei 749 Euro. Das Amazon-Angebot ist also ein echtes Schnäppchen, zumal das sehr gut ausgestattete Notebook bisher noch nie so günstig erhältlich war.

Dell Inspiron 14 2in1 Convertible-Notebook, 14 Zoll Touch-Display

Beim Dell Inspiron 14 2in1 handelt es sich um ein Convertible, was bedeutet, dass ihr das Gerät wahlweise als Laptop oder als Tablet verwenden könnt. Die Diagonale des Touch-Displays beträgt 14 Zoll und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Verbaut sind ein schneller AMD Ryzen 5500U-Prozessor, 8 GB RAM und eine 256 GB SSD. Außerdem verfügt das Gerät über einen AMD Radeon-Grafikprozessor, als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Mit einem mechanischen Kameraverschluss sowie einem Fingerabdruck-Lesegerät weist das Dell Inspiron-Convertible nützliche Privatsphäre-Funktionen auf und der Akku kann mittels der ExpressCharge-Funktion besonders schnell aufgeladen werden. Beim Design des Laptops wurde Wert auf Ergonomie gelegt, so sind die Ecken des Displays abgerundet und die Tastatur ist bezüglich Anschlag und Tastengröße auf längeres Schreiben optimiert.

Für wen eignet sich der Dell Inspiron Convertible-Laptop?

Im Prinzip für jeden, der Bedarf an einem guten Office- beziehungsweise Multimedia-Laptop hat. Durch sein ergonomisches Design ist das Gerät gut für den Home-Office- bzw. Home-Schooling-Bereich geeignet, wobei die robuste Hardware schnelles Arbeiten ermöglicht und auch durch Multimedia-Anwendungen nicht überfordert wird. Außerdem bietet sich der Kauf des Dell Inspiron 2in1 aufgrund der Convertible-Architektur für Nutzer an, die ihr Notebook wahlweise auch als Tablet verwenden möchten.