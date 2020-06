Weit über ein Jahr mussten Fans von „Legends of Tomorrow“ in Deutschland auf die vierte Staffel warten. Während die zeitreisenden Superhelden in den USA bereits in der fünften Staffel die Welt retten, gibt es hierzulande endlich einen Sendeplatz für die deutsche Fassung. Wo und wann ihr „Legends of Tomorrow“ Staffel 4 im TV und Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Wann geht „Legends of Tomorrow“ Staffel 4 im TV & Stream weiter?

Nach der achten von insgesamt 16 Folgen musste die Ausstrahlung der deutschen Fassung von „Legends of Tomorrow“ Staffel 4 auf ProSieben MAXX eine Pause einlegen. Lange musste die Lokalisierung aber nicht unterbrochen werden, sodass es nun ab dem 06. Juli 2020 wieder weitergehen wird. Die verbleibenden Folgen sollen dann immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf dem Free-TV-Sender ausgestrahlt werden.

Wenn ihr ProSieben MAXX nicht empfangen könnt, könnt ihr den Sender über Joyn auch im Live-Stream sehen. Alternativ könnt ihr die Folgen nach ihrer Erstausstrahlung natürlich auch in der Mediathek von Joyn nachholen. Da die Staffel in den USA bereits komplett abgelaufen ist, könnt ihr die vierte Staffel alternativ auch als OV/OmU digital auf Amazon, iTunes oder maxdome kaufen – hierbei müsst ihr aber auf die deutsche Vertonung verzichten.

In den USA lief die vierte Staffel von „DC's Legends of Tomorrow“ zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 auf The CW. In Deutschland mussten wir nun nicht das gewohnte Dreivierteljahr bis zur Free-TV-Ausstrahlung warten, sondern etwas länger. „Legends of Tomorrow“ Staffel 4 startete hierzulande erst am 30. März 2020.

Episodenliste – LoT S4

Folge Originaltitel Deutscher Titel TV-Premiere(D) 1 (52) The Virgin Gary Das Einhorn aus der Hölle 30.03.2020 Die Legends konnten Mallus zwar bezwingen, doch damit ist die Arbeit noch längst nicht getan. Ein neuer Feind droht, das Zeitgefüge aus den Angeln zu heben - in Form eines wunderschönen, glitzernden Einhorns. Das treibt sein Unwesen auf dem legendären Woodstock-Festival von 1969. Um das höllische Pferd zu besiegen, müssen Constantine und Sara ausgerechnet eine Jungfrau auftreiben ... 2 (53) Witch Hunt Hexenjagd 06.04.2020 Der magische Zeit-Seismograf führt das Legends-Team nach Salem, auf die Spuren angeblicher Hexen. Während Zari verzweifelt versucht, eine Mutter zu retten, die der Hexerei bezichtigt wird, erkennen die Legends, dass in dieser Stadt tatsächlich etwas Mystisches vor sich geht. Eine Hexenjagd beginnt ... 3 (54) Dancing Queen Dancing Queen 20.04.2020 Die Legends werden auf einen Zeitflüchtling aufmerksam, der sich in London der 70er Jahre versteckt. Als sie erkennen, dass dieser zu einer Gang gehört, die es auf die britische Monarchie abgesehen hat, schmieden sie einen gefährlichen Plan. Unterdessen will Gary Nate das Vorgehen des Zeit-Büros näherbringen, doch der Tag entwickelt sich ganz anders als gedacht ... 4 (55) Wet Hot American Bummer Ferienlager des Grauens 27.04.2020 Um dem seltsamen Verschwinden von Kindern aus einem Feriencamp auf den Grund zu gehen, ermitteln Sara, Ava, Ray und Constantine undercover als Betreuer. Constantin verabreicht Sara und Ava schließlich sogar einen Zaubertrank, damit diese besser mit den Kids zurechtkommen. Unterdessen macht Rory eine erstaunliche und beunruhigende Entdeckung bei ihrem Inhaftierten ... 5 (56) Tagumo Attacks! Garima vs. Tagumo 04.05.2020 Im Jahre 1951 stoßen Sara, Zari und Charlie auf einen Flüchtigen, der sich in Tokyo versteckt, während Ava und Nate ein unkonventionelles Thanksgiving-Dinner besuchen. Unterdessen erkennt Ray, dass möglicherweise nur noch Magie Constantine noch helfen kann und macht sich außerhalb des Teams auf die Suche nach Hilfe. 6 (57) Tender is the Nate Wiegenlied für ein Monster 11.05.2020 Um Hank Heywood milde zu stimmen und den Geldhahn am Fließen zu halten, lädt Nate ihn in ihr Raumschiff ein und bezieht ihn in die neueste Ermittlung in Paris der 20er Jahre ein. Unterdessen sorgt Monas Übereifer, bei dem Versuch Ava zu gefallen, für einige Probleme ... 7 (58) Hell No, Dolly! Mike, die Mörderpuppe 18.05.2020 Sara sucht nach einem Weg, um Rory und Ava zu versöhnen, bis eine magische Kreatur die Legends angreift und das Team an seine Grenzen bringt. Unterdessen sieht sich Constantine mit seiner Vergangenheit konfrontiert und Mona hadert mit ihrem Verliebtsein ... 8 (59) Legends of To-Meow-Meow Zeitlinienchaos 25.05.2020 Als Constantine die erste Regel des Zeitreisens bricht und die Vergangenheit verändert, versuchen Charlie, Zari und er dies vor dem restlichen Team zu verschleiern. Doch während Zari darauf pocht, dass die Veränderung wieder rückgängig gemacht werden sollte, wollen Charlie und Constantine nach einem anderen Weg suchen und machen alles nur noch schlimmer ... 9 (60) Lucha de Apuestas Der Werwolf im Ring 06.07.2020 10 (61) The Getaway Nichts als die Wahrheit 06.07.2020 11 (62) Séance and Sensibility TBA Vsl. 13.07.2020 12 (63) The Eggplant, The Witch & The Wardrobe TBA Vsl. 13.07.2020 13 (64) Egg MacGuffin TBA Vsl. 20.07.2020 14 (65) Nip | Stuck TBA Vsl. 20.07.2020 15 (66) Terms of Service TBA Vsl. 27.07.2020 16 (67) Hey, World! TBA Vsl. 27.07.2020

Quelle: ProSieben MAXX

Legends of Tomorrow Staffel 4 – es wird fantastisch (Spoiler)

Staffel 4 entstand erneut unter Showrunner Phil Klemmer und besteht aus insgesamt 16 Episoden. Neu mit dabei sind Ramona Young (Santa Clarita Diet, Z Nation) als Fantasy-Expertin Alaska Yu und Nates Vater Hank, der von Tom Wilson (Zurück in die Zukunft, Trolljäger) gespielt wird. Derweil erhalten die Rollen Nora Darhk (Courtney Ford), Ava Sharpe (Jes Macallan) und John Constantine (Matt Ryan) den Status einer Hauptrolle in Staffel 4.

Eigentlich wollen sich die zeitreisenden Superhelden nach dem Sieg über Mallus endlich mal zurücklehnen und entspannen – aber die Welt hat etwas anderes mit ihnen vor. Die Strategie in Staffel 3 hat zwar zum Sieg der Legenden geführt, hat aber noch ein viel größeres Problem ausgelöst. So haben sich die Grenzen zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten aufgeweicht, was dazu führt, dass plötzlich Wesen aus Mythen und Märchen die echte Welt terrorisieren.

