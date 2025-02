LEGO für Star-Wars-Fans: Bei Aldi spart ihr 25 % auf R2D2

Falls ihr ein tolles Geschenk für echte Star-Wars-Fans sucht, dann können wir euch dieses Produkt im ALDI Onlineshop empfehlen. Das Beste: Momentan bekommt ihr es zum vergünstigten Preis.

Euer eigener R2D2 zum Selbstbauen

Zur Feier des 25-jährigen LEGO-Star-Wars-Jubiläums brachte LEGO ein Modell von R2D2 heraus, das ihr selbst zusammenbauen könnt. Ursprünglich kostet es 99,99 Euro, doch momentan ist es bei Aldi um 25 % reduziert und somit für nur 74,99 Euro erhältlich. Doch nur solange der Vorrat reicht, ihr solltet also lieber so schnell wie möglich zuschlagen. Wenn ihr in Deutschland wohnt, kommt das Paket innerhalb einer Woche an.

LEGO Star Wars | R2-D2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2025 21:48 Uhr

R2D2 hat einen beweglichen Kopf, den ihr um 360 Grad drehen könnt und ihr könnt bei ihm noch zusätzlich Werkzeug anbringen. Auch passt noch ein drittes Bein an das Modell. Hinzu kommt noch eine Minifigur von Darth Malek mit Lichtschwert. Enthalten ist außerdem eine Infoplakette mit den wichtigsten Informationen zu R2D2.

LEGO R2D2 besteht aus 1.050 Teilen, wiegt 1,316 kg und hat Maße von 26,2 x 38,2 x 9,4 cm. Ihr könnt R2D2 bauen und ausstellen, aber er eignet sich auch zum Spielen. Der R2D2 kann also jeder Altersgruppe ab 10 Jahren geschenkt werden, es sollte sich nur natürlich um einen Star-Wars-Fan handeln. In einer Star-Wars-Sammlung sollte dieses Modell jedenfalls nicht fehlen.

Licht für noch mehr Immersion

Wenn ihr euren R2D2 noch schöner gestalten wollt, könnt ihr euch ein Lichter-Set bei Amazon bestellen. Es kostet 31,98 Euro (bei Amazon ansehen) und kann viele Teile des Modells beleuchten. Das Lichtschwert der kleinen Darth-Malek-Figur kann damit ebenfalls leuchten.

Licht-Set | kompatibel mit LEGO R2-D2 Droid Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.02.2025 02:53 Uhr

Falls ihr noch mehr Farben möchtet, können wir euch auch ein farbiges Lichtset bei Amazon empfehlen (bei Amazon ansehen). Hier könnt ihr die einzelnen Lampen in verschiedenen Farben erstrahlen lassen, um die Immersion noch zu steigern.

