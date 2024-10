LEGO-Stitch im Urlaubslook: Bei Aldi bekommt ihr ihn zum reduzierten Preis

In seinem Erscheinungsjahr 2002 löste der Film „Lilo & Stitch“ große Begeisterung aus. Jetzt könnt ihr das kleine, blaue Alien zu euch nach Hause holen.

Disney Classic Stitch von LEGO

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 270 Millionen US-Dollar kann man bei dem Zeichentrickfilm „Lilo & Stitch“ nun wirklich von einem großen Erfolg sprechen, der sogar mit einer Oscar-Nominierung als Bester Animationsfilm gekrönt wurde. Seit damals sind einige Fortsetzungen erschienen, die die Beliebtheit des kleinen, blauen Aliens nur weiter gestärkt haben.

Und damit ihr zukünftig noch mehr von eurem Helden aus einer anderen Galaxie habt, könnt ihr euch Disney Classic LEGO-Stitch (bei Aldi ansehen) für kurze Zeit zu einem Sparpreis bei Aldi sichern.

LEGO Disney | Classic Stitch

Was ist alles im LEGO-Set von Stitch enthalten?

Das blaue Alien aus der Disney-Classic-Reihe wird aus 730 LEGO-Steinen erschaffen, die im zusammengebauten Zustand Stitch zu einer Höhe von 28,5 cm und einem Gewicht von circa 904 g verhelfen. Für einen entspanntes Urlaubsfeeling trägt Stitch ein Hawaiihemd und hält zudem eine Eiswaffel in der Hand.

Sowohl die Ohren als auch der Kopf können bewegt und individuell positioniert werden. Je nach Wunsch kann zusätzlich eine Blume zusammengebaut und der LEGO-Figur zwischen die Ohren gesteckt werden. Et voilà, LEGO-Stitch aus der Disney-Classic-Reihe ist fertig zusammengebaut und wartet nur darauf, Abenteuer mit euch zu erleben.

Warum lohnt sich der Kauf von LEGO-Stitch?

Das LEGO-Set Stitch aus der Disney-Classic-Reihe richtet sich an alle Fans der Filme und solche, die es werden wollen – ab einem Alter von neun Jahren. Einmal zusammengebaut, was durch das umfangreiche Set mit 730 Teilen für viel Bastelspaß sorgt, kann Stitch in eurem Zuhause ausgestellt werden oder mit euch Abenteuer erleben.

Dank einer Höhe von knapp 30 cm ist das Alien allemal ein Hingucker in eurer Einrichtung, was allerdings noch weiter gesteigert werden kann. Amazon hält mit dem LED-Lichtset (bei Amazon ansehen) eine separat erhältliche sowie ansehnliche Beleuchtung bereit, die speziell mit diesem LEGO-Stitch kompatibel ist. So wird eure LEGO-Figur noch mehr zum Blickfang.

Led Licht Set Kompatibel mit LEGO Stitch

Nur für begrenzte Zeit könnt ihr das beliebte Alien aus den „Lilo & Stitch“-Filmen zu einem reduzierten Preis erwerben und bei Aldi knapp 15 % auf die unverbindliche Preisempfehlung sparen. Doch wie immer lohnt es sich schnell zu sein, denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

