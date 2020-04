Lego Super Mario Starter-Set vorbestellen, Bonus-Set gratis erhalten – Deal des Tages

Klingt nach einer Elefantenhochzeit, wenn LEGO und Nintendo sich zusammenschließen, um gemeinsam ein Klemmbausteinset im Super-Mario-Universum zu entwerfen. Im August 2020 kommt die Serie auf den Markt. Wer jetzt schon weiß, dass er das Set zum Release unbedingt haben möchte, kann im Rahmen einer Vorbesteller-Aktion von Zavvi nicht nur Geld sparen, sonder auch ein kostenloses Goodie abgreifen.

Mit dem Starter-Set kann man sich einen Kurs wie ein Super-Mario-Level zusammenbauen. Die Mario-Figur enthält Batterien, Displays in den Augen und auf dem Bauch, Farbsensoren und ein Soundmodul, sodass sie nicht nur Gesichtsbewegungen imitiert, sondern auch Soundeffekte abspielt, die man aus den Spielen kennt – je nachdem wo Mario gerade steht. Man spielt, indem man mit Mario durch den Parcours hüpft, dabei sammelt man „virtuelle“ Münzen ein und kämpft, zum Beispiel gegen Goombas oder Bowser Junior.

Lego Super Mario Starterset „Abenteuer mit Mario“ + Vorbesteller-Bonus * Jetzt ab 54,99 € bei Zavvi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 8.4.2020 17:30 Uhr

Die Levels lassen sich LEGO-typisch über Erweiterungen verändern, eine eigens programmierte App für Android und iOS liefert entsprechende Bau-Ideen. Ob’s taugt, wissen wir ehrlicherweise zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Fans sind nach der Vorstellung des Set gespaltener Meinung, wie es scheint. Die einen finden die Idee cool und schon die Mario-Figur mit ihren Fähigkeiten ihr Geld wert, die anderen sagen, LEGO und Nintendo versuchen, ihre wertvollen Lizenzen mit geringem Gegenwert auszuschlachten. Macht euch selbst ein Bild in diesem Trailer-Video:

Lego Super Mario mit Erweiterung günstiger bei Zavvi

Kommen wir zum Deal. Das LEGO Super Mario Starter-Set hat einen Preis von rund 60 Euro, zum Beispiel im LEGO-Shop oder . Wer jetzt beim Onlineshop Zavvi vorbestellt, kann dem gegenüber ordentlich sparen:

Das Starterset kostet hier nur 54,99 Euro

Es gibt das Erweiterungsset „Pilz-Überraschung“ im Wert von 4,49 Euro gratis dazu

im Wert von 4,49 Euro dazu Mit dem Gutscheincode LEGOMARIO zahlt man keine Versandkosten (sonst mindestens 1,50 Euro)

Dafür muss man nur auf der Zavvi-Produktseite das Starterset in den Warenkorb legen und an der Kasse den Gutscheincode LEGOMARIO eingeben, um die Versandkosten zu sparen. So sieht das an der Kasse dann aus aus:

Fazit: Gutes Angebot – zumindest wenn ihr Fans seid und Lego und Super Mario „blind kauft“.

