Viele Gamer, die hauptsächlich auf Konsole spielen, wünschen sich manchmal einen anständigen Desktop-PC, um zum Beispiel den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ mit optimaler Grafik-Auflösung genießen zu können. Außerdem wollt ihr vielleicht nicht mehr auf nur eine Gaming-Plattform beschränkt bleiben. Der Singles Day 2020 beschert euch jetzt ein Topangebot bei Notebooksbilliger.de.

Notebooksbilliger.de verkauft den HP Pavilion Desktop TG01-0103ng zum Bestpreis – ihr spart 300 Euro

Notebooksbilliger.de hat am Singles Day ein absolutes Top-Angebot für PC-Gamer am Start – den „HP Pavilion Desktop TG01-0103ng Gaming-PC“. Der sieht nicht nur nett aus, er kann auch was. Dank Ryzen-Power und einer soliden „Nividia GeForce RTX 260“, sollten die meisten aktuellen PC-Games gut laufen, mit anständiger Auflösung. Der angesprochene Gaming-PC ist keine Übermaschine was Gaming-Power angeht, aber das Angebot kann sich trotzdem sehen lassen.

Der „HP Pavilion Desktop TG01-0103ng“ kostete bislang 1.049,00 Euro zum regulären Händlerpreis bei Notebooksbilliger.de. Am Singles Day 2020 bekommt ihr ihn für nur 848,98 Euro. So günstig gab es den Gaming-Laptop noch nie, bei keinem anderen Online-Händler. Beachtet jedoch, dass das Angebot nur heute, am 11.11., gilt!

Technische Details HP Pavilion Desktop TG01-0103ng:

Leistung: AMD Ryzen 5 ;Prozessor / neueste Generation, 16 GB RAM

AMD Ryzen 5 ;Prozessor / neueste Generation, 16 GB RAM Speicher: Extrem schnelle SSD mit 256 GB Speicherkapazität + 1 TB Festplattenspeicher

Extrem schnelle SSD mit 256 GB Speicherkapazität + 1 TB Festplattenspeicher Sonstiges: 802.11 a/c (1x1) WLAN und Bluetooth® 4.2

802.11 a/c (1x1) WLAN und Bluetooth® 4.2 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (8GB GDDR6)

Für wen lohnt sicher der Kauf des HP Pavilion Desktop TG01-0103ng Gaming-PCs

Der HP Pavilion TG01-0103ng ist ein solider Gaming-PC mit ausreichend leistungsstarken SSD-Speicher (265 GB) und einem Terabyte Festplattenspeicher, sowie einem starken AMD Ryzen 5 Prozessor, geeignet für die meisten aktuellen PC-Games. Der PC sollte also auch für andere Tätigkeiten oder zum Beispiel aufwendige Grafikbearbeitungsprogramme oder Videoschnittprogramme geeignet sein. Wer aber jetzt doch lieber ein Notebook bevorzugt, für den kommt vielleicht das etwas leistungsschwächere Microsoft Surface Book 3 infrage, welches zur Zeit ebenfalls im Angebot ist. Für anspruchsvolle PC-Gamer ist dies selbstverständlich keine Option. Falls ihr aber noch einen kleinen Office-Laptop sucht, der nicht für Gaming geeignet ist, dann ist vielleicht das Surface Pro 7 interessant.