„Let's Dance“ 2025: Wer ist raus? Punkte und Tänze in Folge 2

Endlich ist es so weit: Die mit Spannung erwartete 18. Staffel von „Let’s Dance“ hat begonnen – hier findest du alle Infos zu den Auftritten und den ausgeschiedenen Paaren.

Auch 2025 zeigen Promis ihr tänzerisches Können

Seit dem 21. Februar 2025 treten 14 Promi-Kandidaten in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ an, um das Tanzparkett zum Beben zu bringen. In den Live-Shows wagen sich die Stars unter Anleitung erfahrener Profitänzer an anspruchsvolle Choreografien. Dabei zählt vor allem Teamarbeit: Gemeinsam erarbeiten die Tanzpaare beeindruckende Auftritte, die sowohl von der Jury – bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez – als auch vom Publikum bewertet werden.

Die Show läuft jeden Freitag um 20:15 Uhr auf RTL, mit Streams auf RTL+. Hier erfahrt ihr, welche Tänze in der aktuellen Folge gezeigt wurden und welches Paar die Show verlassen muss.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2025 mit dabei:

„Let's Dance“ 2025: Folge 2 – Wer ist raus?

In der zweiten Folge von „Let’s Dance“ 2025 muss das erste Tanzpaar die Show verlassen. Taliso Engel und Patricija Ionel hatten sich in der Kennenlernshow das begehrte Direktticket gesichert und sind somit automatisch eine Runde weiter. Die besten Jurybewertungen erhielten Fabian Hambüchen und Marc Eggers, die auch beim Publikum punkten konnten und sicher in die nächste Runde einziehen. Am Ende bangen Paola Maria und Osan Yaran um ihr Weiterkommen. Doch für Osan Yaran und seine Tanzpartnerin Christina Hänni reichen die Zuschauerstimmen nicht aus – sie müssen die Show in der zweiten Folge verlassen.

Diese Tänze präsentieren die Paare in der Folge 2 von „Let’s Dance“

In der zweiten Folge von „Let’s Dance“ findet die erste große Liveshow statt. Jetzt müssen die Kandidaten nicht nur die Jury und die Zuschauer mit ihrem Können beeindrucken, sondern auch zeigen, wie gut sie mit den Profitänzern auf dem Parkett harmonieren.

Hier sind die Tänze der zweiten Folge sowie die von der Jury vergebenen Punkte:

„Let’s Dance 2025“: diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen

Wer wird „Dancing Star“ 2025 und folgt dem Vorjahressieger Gabriel Kelly? Diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen:

Folge 1: -

Folge 2: Osan Yaran mit Christina Hänni

„Let’s Dance“ 2025 live erleben?

Wer die Tanzprofis und beliebtesten Promis der aktuellen (und vergangenen) Staffeln live sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die „Let’s Dance“-Live-Tour 2025 sichern. Die Tour wird in vielen Städten in Deutschland, darunter Leipzig und Berlin, haltmachen. Sie beginnt zwar erst im November 2025, aber wer dabei sein will, sollte sich seine Plätze jetzt schon sichern!

