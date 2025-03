„Let's Dance“ 2025: Wer ist raus? Punkte und Tänze in Folge 5

Endlich ist es so weit: Die mit Spannung erwartete 18. Staffel von „Let’s Dance“ hat begonnen – hier findet ihr alle Infos zu den Auftritten und den ausgeschiedenen Paaren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Let's Dance“ 2025: Folge 5 – Dieses Paar ist raus nach Show 4

Auch in der fünften Folge von „Let’s Dance“ 2025 muss ein Tanzpaar die Show verlassen. Die beste Leistung des Abends zeigt Fabian Hambüchen, der sich völlig verdient die ersten zehn Punkte von niemand Geringerem als dem strengen Joachim Llambi sichert. Jeanette Biedermann, Selfiesandra und Ben Zucker müssen um ihren Platz in der Show bangen. Doch am Ende geht die Tanzreise für Ben Zucker und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev nach der vierten Liveshow zu Ende.

Anzeige

Auch 2025 zeigen Promis ihr tänzerisches Können

Seit dem 21. Februar 2025 treten 14 Promis in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ an, um das Tanzparkett zum Beben zu bringen. In den Live-Shows wagen sich die Stars unter Anleitung erfahrener Profitänzer an anspruchsvolle Choreografien.

Anzeige

Dabei zählt vor allem Teamarbeit: Gemeinsam erarbeiten die Tanzpaare beeindruckende Auftritte, die sowohl von der Jury – bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez – als auch vom Publikum bewertet werden.

Die Show läuft jeden Freitag um 20:15 Uhr auf RTL, mit Streams auf RTL+. Hier erfahrt ihr, welche Tänze in der aktuellen Folge gezeigt wurden und welches Paar die Show verlassen muss. Einen Überblick über alle Sendetermine bekommt ihr in unserem verlinkten Artikel.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2025 mit dabei:

Diese Tänze präsentierten die Paare in Show 4 von „Let’s Dance“

In der fünften Folge von „Let’s Dance“ geht es in der vierten großen Liveshow unter dem Motto „Summer Vibes“ heiß her. Die Promis müssen nicht nur ihr tänzerisches Können zeigen, sondern auch beweisen, wie gut sie mit ihren Tanzprofis harmonieren – und dabei sowohl die Jury als auch das Publikum begeistern, um ihrem Traum vom Titel „Dancing Star 2025“ ein Stück näherzukommen.

Anzeige

Hier sind die Einzeltänze der fünften Folge sowie die von der Jury vergebenen Punkte (über die Links findet ihr mehr Infos über die Tanzpromis in Artikeln unserer Kolleginnen und Kollegen von desired):

Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster / Charleston zu „In the Summertime” von Mungo Jerry / 28 Punkte von der Jury (Bestleistung)

zu „In the Summertime” von Mungo Jerry / (Bestleistung) Diego Pooth mit Ekaterina Leonova / Quickstep zu „Coco Jambo” von Mr. President / 23 Punkte von der Jury

zu „Coco Jambo” von Mr. President / Ben Zucker mit Malika Dzumaev / Cha-Cha-Cha zu „Caribbean Queen” von Billy Ocean / 16 Punkte von der Jury

zu „Caribbean Queen” von Billy Ocean / Marc Eggers mit Renata Lusin / Charleston zu „Mambo No.5” von Lou Bega / 26 Punkte von der Jury

zu „Mambo No.5” von Lou Bega / Taliso Engel mit Patricija Ionel / Slowfox zu „Sunny” von Boney M / 21 Punkte von der Jury

zu „Sunny” von Boney M / Marie Mouroum mit Alexandru Ionel / Samba zu „Magalenha” von Sergio Mendez / 23 Punkte von der Jury

zu „Magalenha” von Sergio Mendez / Paola Maria mit Massimo Sinató / Rumba zu „Senorita” von Shawn Mendes und Camila Cabello / 20 Punkte von der Jury

zu „Senorita” von Shawn Mendes und Camila Cabello / Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov / Cha-Cha-Cha zu „Oye Como Va” von Santana / 18 Punkte von der Jury

zu „Oye Como Va” von Santana / Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov / Charleston zu „Juice” von von Lizzo / 20 Punkte von der Jury

zu „Juice” von von Lizzo / Christine Neubauer mit Valentin Lusin / Rumba zu „California Dreamin’” von Diana Krall / 22 Punkte von der Jury

zu „California Dreamin’” von Diana Krall / Selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke / Quickstep zu „Walkin’ On Sunshine” von Preluders / 16 Punkte von der Jury

Anzeige

Das erste Dance-Battle

Die vierte Show bringt eine besondere Premiere mit sich: Erstmals in dieser Staffel gibt es ein Dance-Battle, bei dem die Teilnehmenden in einem Gruppentanz-Duell gegeneinander antreten. Passend zum Motto „Summer Vibes“ werden sie in zwei Teams aufgeteilt – Team Ananas und Team Flamingo. Alle Mitglieder des Gewinnerteams erhalten zehn Zusatzpunkte, während das unterlegene Team acht Punkte bekommt. Hier sind die Teams:

Team Ananas: Fabian, Marie, Paola, Marc, Jeanette und Simone / 10 Zusatzpunkte

Fabian, Marie, Paola, Marc, Jeanette und Simone / Team Flamingo: Diego, selfiesandra, Taliso, Christine und Ben / 8 Zusatzpunkte

„Let’s Dance 2025“: diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen

Wer wird „Dancing Star“ 2025 und folgt dem Vorjahressieger Gabriel Kelly? Diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen:

Folge 2: Osan Yaran mit Christina Hänni

Folge 3: Roland Trettl mit Kathrin Menzinger

Folge 4: Leyla Lahouar mit Sergiu Maruster

Folge 5: Ben Zucker mit Malika Dzumaev

Anzeige

„Let’s Dance“ 2025 live erleben?

Wer die Tanzprofis und beliebtesten Promis der aktuellen (und vergangenen) Staffeln live sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die „Let’s Dance“-Live-Tour 2025 sichern. Die Tour wird in vielen Städten in Deutschland, darunter Leipzig und Berlin, haltmachen. Sie beginnt zwar erst im November 2025, aber wer dabei sein will, sollte sich seine Plätze jetzt schon sichern!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.