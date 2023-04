Die RTL-Show „Let’s Dance“ sorgt seit Jahren für die schönsten Tanzauftritte. Hier findet ihr die Termine und Tickets im Vorverkauf für die Live-Tournee 2023.



Bunte Kostüme, atemberaubende Moves, mitreißende Interaktion und vor allem: eine strahlend erleuchtete Bühne. Schon auf dem heimischen Fernseher reißt es einen einfach mit, wenn die unterschiedlichen Tanzpaare vor der Jury von „Let’s Dance“ ihr Bestes zum Ausdruck geben. 2023 geht die beliebte Tanzshow wieder auf Live-Tour. Schon jetzt könnt ihr bei eventim die Karten für LET’S DANCE – Die Live-Tournee 2023 ergattern!

Wann und wo tritt die LET’S DANCE Show live auf?

Für die „Let's Dance“-Live-Tournee 2023 stehen euch insgesamt 20 verschiedene Termine zur Verfügung, an denen ihr in den Genuss der mitreißenden Show kommen könnt. Um sich für euren Wunschtermin noch ein Ticket zu sichern, ist wie immer Schnelligkeit geboten. Denn bekanntlich: Wer zuerst kauft, kann auch ganz sicher zur Show. Doch keine Sorge, falls mal ein Auftritt ausverkauft ist – bei der sicheren Ticketbörse fanSALE könnt ihr mit viel Glück einem anderen „Let’s Dance“-Fan sein Ticket für den Termin abkaufen.

Die Termine für LET’S DANCE – Die Live-Tournee 2023:

Dienstag, der 7. November 2023, 20:00 Uhr – SACHSENarena, Riesa

Donnerstag, der 9. November 2023, 20:00 Uhr – QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig

Freitag, der 10. November 2023, 20:00 Uhr – QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig

Samstag, der 11. November 2023, 20:00 Uhr – Olympiahalle München, München

Sonntag, der 12. November 2023, 14:00 Uhr – Olympiahalle München, München

Dienstag, der 14. November 2023, 20:00 Uhr – ARENA NÜRNBERGER Versicherung, Nürnberg

Donnerstag, der 16. November 2023, 20:00 Uhr – Mercedes-Benz Arena, Berlin

Freitag, der 17. November 2023, 20:00 Uhr – ÖVB-Arena, Bremen

Samstag, der 18. November 2023, 20:00 Uhr – Barclays Arena, Hamburg

Dienstag, der 21. November 2023, 20:00 Uhr – Volkswagen Halle, Braunschweig

Donnerstag, der 23. November 2023, 20:00 Uhr – Festhalle Frankfurt, Frankfurt

Freitag, der 24. November 2023, 20:00 Uhr – Festhalle Frankfurt, Frankfurt

Samstag, der 25. November 2023, 20:00 Uhr – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Montag, der 27. November 2023, 20:00 Uhr – Hans-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart

Dienstag, der 28. November 2023, 20:00 Uhr – PSD BANK DOME, Düsseldorf

Mittwoch, der 29. November 2023, 20:00 Uhr – Westfalenhalle, Dortmund

Freitag, der 1. November 2023, 20.00 Uhr – ZAG Arena, Hannover

Samstag, der 2. November 2023, 20:00 Uhr – Rudolf Weber-Arena, Oberhausen

Sonntag, der 3. Dezember 2023, 20:00 Uhr – LANXESS arena, Köln

Montag, der 4. Dezember 2023, 20:00 Uhr – SAP Arena, Mannheim

Darauf könnt ihr euch bei LET’S DANCE 2023 freuen

Jede*r, der oder die einmal in den Genuss der farbenfrohen Show von RTL gekommen ist, kann erahnen, was ihn oder sie erwartet: eine Menge pures Entertainment. Die Tanzpaare live und in Farbe miteinander agieren und harmonieren zu sehen, ist in Real Life ein sicher noch größeres und spektakuläreres Ereignis als es vor dem heimischen Bildschirm ohnehin schon ist. Also alle da draußen, die etwas für Schönheit, Musik, Konfetti, Kostüme oder Bühnenbeleuchtung übrighaben oder einfach nur neugierig sind: Lasst es euch nicht entgehen, hautnah bei der großen Live-Tournee 2023 von LET’S DANCE dabei zu sein. Für welches Paar wird sich die sympathische und doch knallharte Jury wohl 2023 entscheiden? Ihr werdet es miterleben. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß!

