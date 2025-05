„Let’s Dance“ 2025: Wer ist raus? Und wer gewinnt das große Finale?

Wer ist „Dancing Star 2025“ und tritt in Gabriel Kellys Fußstapfen? Wer raus ist und wer gewonnen hat, erfahrt ihr hier:

Dieses Paar hat die 18. Staffel von „Let’s Dance“ gewonnen

Die Spannung steigt – der Titel „Dancing Star 2025“ ist zum Greifen nah. Alle drei Promis und ihre Tanzpartnerinnen hätten den Sieg bei „Let’s Dance“ 2025 verdient, aber am Ende kann nur ein Duo in die Fußstapfen von Vorjahressieger Gabriel Kelly treten. Nach dem Voting des Publikums schnappen sich Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster den dritten Platz. Und dann wird’s ernst: Diego Pooth legt gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova eine Hammer-Performance hin und tanzt sich zum „Dancing Star 2025“.

Punkte und Tänze im Finale von „Let's Dance“ 2025

Mit dem großen Finale erreicht „Let’s Dance“ seinen Höhepunkt – jetzt wird der „Dancing Star 2025“ gekürt! Die drei Finalpaare legen jeweils drei Solo-Performances aufs Parkett: Jurytanz, Lieblingstanz und Freestyle. Damit zeigen sie noch einmal, was tänzerisch in ihnen steckt.

Taliso Engel und Patricija Ionel

Jurytanz: Tango zu „Palladio: 1. Satz Allegretto” von Karl Jenkins | 29 Punkte von der Jury

Tango zu „Palladio: 1. Satz Allegretto” von Karl Jenkins | Lieblingstanz: Contemporary zu „Arcade” von Duncan Lawrence | 30 Punkte von der Jury

Contemporary zu „Arcade” von Duncan Lawrence | Freestyle mit dem Thema „Titanic” zu den Songs „My Heart Will Go On”, „An Irish Party In Third Class” und „Torn” | 30 Punkte von der Jury

Diego Pooth und Ekaterina Leonova

Jurytanz: Cha-Cha-Cha zu „Bang Bang” von David Sandborn | 30 Punkte von der Jury

Cha-Cha-Cha zu „Bang Bang” von David Sandborn | Lieblingstanz: Langsamer Walzer zu „Make It Rain” von Ed Sheeran | 30 Punkte von der Jury

Langsamer Walzer zu „Make It Rain” von Ed Sheeran | Freestyle mit dem Thema „Dschungelbuch” zu den Songs „Probier’s mal mit Gemütlichkeit”, „Ich wär so gern wie du” und Various | 27 Punkte von der Jury

Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster

Jurytanz: Paso Doble zu „Enjoy the Silence” von Depeche Mode | 30 Punkte von der Jury

Paso Doble zu „Enjoy the Silence” von Depeche Mode | Lieblingstanz: Tango zu „La Bordona” von Emilio Balcare | 30 Punkte von der Jury

Tango zu „La Bordona” von Emilio Balcare | Freestyle mit dem Thema „Popeye” zu den Songs „I’m Popeye the Sailorman”, „Hey Pachuco” und „Crazy Little Thing Called Love” | 30 Punkte von der Jury

Auch 2025 zeigen Promis ihr tänzerisches Können

Von Februar bis Mai 2025 haben 14 Promis in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ das Parkett gerockt. In den Live-Shows stellten sich die Stars zusammen mit ihren Tanzprofis anspruchsvollen Choreos und lieferten Woche für Woche ab. Teamwork war dabei der Schlüssel – nur so entstanden Performances, die Jury und Publikum begeisterten. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez hatten dabei natürlich stets ein wachsames Auge auf jedes Detail.

Jetzt steht’s fest: Staffel 18 von „Let’s Dance“ hat mit Diego Pooth ihren „Dancing Star 2025“ gefunden! Wer das Tanzspektakel noch einmal erleben will, kann die aktuelle Staffel jederzeit auf RTL+ streamen.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2025 mit dabei:

„Let’s Dance 2025“: diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen

Wer wird „Dancing Star“ 2025 und folgt dem Vorjahressieger Gabriel Kelly? Diese Tanzpaare mussten die Show bereits verlassen (Über die Links erfahrt ihr mehr über die Tanzpromis in den Artikeln unserer Kolleginnen und Kollegen von desired.):

„Let’s Dance“ 2025 live erleben?

Wer die Tanzprofis und beliebtesten Promis der aktuellen (und vergangenen) Staffeln live sehen möchte, kann sich jetzt Tickets für die „Let’s Dance“-Live-Tour 2025 sichern. Die Tour wird in vielen Städten in Deutschland, darunter Leipzig und Berlin, haltmachen. Sie beginnt zwar erst im November 2025, aber wer dabei sein will, sollte sich seine Plätze jetzt schon sichern!

