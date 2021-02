Nur noch für kurze Zeit gibt es exklusiv das „macOS Big Sur Standardwerk“ mit ein mit einem fetten Rabatt von 50 Prozent. Wir verraten euch, wie ihr jetzt noch schnell an den E-Book-Deal kommt.

Regulär kostet das neue E-Book „macOS Big Sur Standardwerk“ inklusive 5 Stunden Video-Tutorials 9,99 Euro, in der gedruckten Ausgabe sogar 34,95 Euro. So viel müssen unsere Leser aber nicht dafür zahlen. Nur noch bis einschließlich 14. Februar 2021 kostet das profunde Handbuch für den Apple Mac nämlich nur 4,99 Euro, man spart also einfach mal so 50 Prozent. Folgend erklären wir, wie man den Rabatt erhält.

macOS Big Sur Standardwerk (ePub)

macOS Big Sur Standardwerk (PDF)

macOS Big Sur Standardwerk: Nur noch bis 14.02. für 4,99 Euro

Und wie kommt man auf den Preis, schließlich zeigt sich der Preis im Shop des Verlags ja bisher unverändert? Um auch wirklich nur 4,99 zu zahlen, müssen Käufer im Bestellprozess einen Gutscheincode eingeben. Danach reduziert sich der Preis um 5 Euro – voilà, schon haben wir mächtig Geld gespart. Der wundersame Spargutschein lautet:

giga_big_sur_2021

Dieser gilt im Shop des amac-Buch Verlags für beide E-Book-Varianten, allerdings eben nur bis einschließlich 14. Februar um 24 Uhr. Der Leser hat die Wahl zwischen einer PDF-Version und einer ePub-Variante des Buches, je nachdem, welches Format bevorzugt wird. iPhone, iPad, Mac und andere Reader können mit allen Varianten umgehen.

Was bekommt man mit dem E-Book?

Diese und noch wesentlich mehr neue Features werden im aktuellen Big Sur Standardwerk genau erklärt und beleuchtet:

Und was bekommen wir fürs günstige Geld? Eine ganze Menge. Nur kurz zum Vergleich, die gedruckte Ausgabe kommt auf mächtige 552 Seiten. Die inhaltsgleiche E-Book-Version packt dies natürlich in einige wenige Megabyte. Viel wichtiger ist aber der eigentliche Inhalt, so gibt's:

viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern das Nachvollziehen und die

Umsetzung der beschriebenen Funktionen

umfangreiches Inhaltsverzeichnis und sehr detaillierter Index

Beschreibung aller neuen Funktionen von macOS Big Sur

eine Fülle von Lernvideos mit 5 Stunden Spieldauer erleichtern das Nachvollziehen

Geeignet ist das E-Book sowohl für Neu- und Windowsumsteiger als auch für alte Mac-Hasen die komfortabel die neuen Funktionen von Apples macOS Big Sur erlernen wollen.