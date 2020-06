Bildquelle: GIGA

Saturns Rabattaktion neigt sich dem Ende zu! Wer jetzt noch nicht zugeschlagen hat, sollte sich also beeilen. GIGA hat einen Blick auf die reduzierten Produkte geworfen und verrät euch, welche Deals echte Schnäppchen sind.

Vom 23. Juni bis 29. Juni um 9 Uhr läuft bei Saturn gerade die Rabattaktion „Heller Wahnsinn“. In dieser Zeit hat der Elektronikmarkt zahlreiche Produkte aus seinem Portfolio rabattiert, echte Schnäppchen muss man aber mit der Lupe suchen. Damit ihr euch nicht wie wild durch die Angebote klicken müsst, haben wir einen Blick auf die Aktion geworfen und dabei einen günstigen Gasgrill und zwei preiswerte Laptops entdeckt, die definitiv einen Blick wert sind.

Enders Chicago 3 R Turbo – Top-Gasgrill zum Bestpreis

Den Anfang macht der Enders Chicago 3 R Turbo. Saturn bietet den Gasgrill aktuell zum Bestpreis von 239 Euro an, dazu kommen noch 14,99 Euro an Versandkosten. Am Ende bezahlt man also 254,99 Euro, bekommt dafür aber auch einen wirklich guten Gasgrill für den Einsatz im Garten oder auf dem Balkon.

Auf Amazon sichert sich das Modell stolze 4,1 von 5 möglichen Sternen – Kunden loben vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Gasgrills. Der Chicago 3 R Turbo bietet 3 stufenlos einstellbare Edelstahlbrenner, einen dreigeteilten massiven Grillrost sowie eine doppelwandige Edelstahlhaube mit integriertem Thermometer. Zudem gibt es abklappbare Seitenablagen, auf denen das Grillgut oder das Getränk des Grillmeisters Platz finden.

Lenovo IdeaPad S540 – Spitzen-Laptop stark reduziert

Wer gerade auf der Suche nach einem leistungsstarken Laptop fürs Home-Office oder unterwegs ist, kommt bei Saturn ebenfalls auf seine Kosten. Das Lenovo IdeaPad S540 bietet der Elektronikmarkt für 899 Euro an, zusätzliche Versandkosten fallen keine an. Für diesen Preis bekommt man einen 14-Zoll-Laptop mit Full-HD-Display, leistungsstarkem i7-Prozessor von Intel (i7-10510U), 12 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB große SSD sowie eine Nvidia GeForce MX250 als Grafikkarte.

Die Hardware-Zusammenstellung für den Preis ist ein wirklich guter Deal – zumal sich dank des dedizierten Grafikchips auch einige Spiele auf dem Laptop spielen lassen.

Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,5 Kilogramm ist das Lenovo IdeaPad zudem angenehm leicht, der Akku ist mit einer Kapazität von 50 Wh aber etwas knapp bemessen. Lenovo selbst gibt dennoch eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden an. Windows 10 ist auf dem Laptop bereits vorinstalliert. Insgesamt also ein echtes Top-Angebot.

HP Chromebook 15-de0310ng: Günstiger Laptop für Einsteiger

Wem 900 Euro für einen Laptop viel zu teuer sind, der sollte stattdessen einen Blick auf das HP Chromebook 15-de0310ng werfen. Das wird von Saturn gerade zum Top-Preis von 399 Euro verkauft. Im Gegensatz zu „normalen“ Laptops läuft das HP Chromebook nicht mit Windows, sondern setzt auf Chrome OS – eine Art Windows-Alternative von Google. Der Fokus liegt hier auf der Nutzung von Webanwendungen wie Google Docs, Gmail oder Google Drive. Eine Internetanbindung ist also zum effektiven Nutzen eines Chromebooks unerlässlich.

Seit 2016 lassen sich auf Chromebooks auch Android-Apps installieren, die den Funktionsumfang deutlich erweitern. Mit anderen Worten: Für Studenten und Schüler bietet das HP Chromebook 15-de0310ng eine günstige Alternative zum Windows-Laptop, die mit einer deutlich längeren Akkulaufzeit auftrumpfen kann. Nutzer müssen sich jedoch auf einige Einschränkungen einstellen.

Dafür gibt es für 399 Euro einen Laptop mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display, i3-Prozessor (i3-8130U), 8 GB RAM und 128 GB eMMC-Speicher. Zudem verfügt das Notebook über einen 60 Wh starken Akku und wiegt dennoch nur 1,8 Kilogramm und ist definitiv einen zweiten Blick wert.

Saturn bietet bis zum 29. Juni noch weitere interessante Rabatte auf Produkte in den Kategorien Computer & Büro, Fotos & Drohnen, Haushalt & Bad sowie Audio. Die vollständige Übersicht findet ihr direkt beim Anbieter.

Vor dem Kauf sollte man jedoch einen Preisvergleich auf Idealo oder einem anderen Portal durchführen, um sicherzustellen, dass es sich bei den rabattierten Produkten auch wirklich um ein Schnäppchen handelt.