Bei Otto läuft der Cyber Monday und dort wird nun ein überraschend guter Philips-Fernseher mit 70 Zoll und Ambilight zu einem extrem günstigen Preis verkauft. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

70-Zoll-Fernseher von Philips für 749,99 Euro

Der Philips 70PUS8105 ist ein Sondermodell, das speziell für Otto gefertigt wird. So etwas kennt man auch von MediaMarkt oder Saturn. Es handelt sich um beliebte Modelle, die sich optisch etwas von anderen Geräten unterscheiden, technisch aber keine Unterschiede aufweisen. Deswegen kann Otto den 70-Zoll-Fernseher für 749,99 Euro verkaufen, während ähnliche Philips-Modelle über 900 Euro kosten. Das Angebot bei Otto gilt nur für kurze Zeit. Da der Fernseher so groß ist, muss man für die Lieferung per Spedition noch 29,95 Euro bezahlen. Man spart im Vergleich zu anderen Händlern aber deutlich über 100 Euro.

Technisch ist der Philips-Fernseher auf dem neusten Stand. Die Auflösung liegt bei 4K. Spezielle Technologien sorgen dafür, dass das Bild beim Schauen von Inhalten optimiert wird. Es handelt sich natürlich um einen Smart-TV mit WLAN, der auf alle wichtigen Dienste wie Netflix und Co. zugreifen kann. Der Fernseher besitzt einen Triple-Tuner und kann alles empfangen. Zudem gibt es zwei USB-Anschlüsse und drei HDMI-Ports. Das Highlight ist aber das dreiseitige Ambilight, das ein ganz besonderes Ambiente schafft.

Was taugt der Philips-Fernseher bei Otto?

Interessanterweise sind die Bewertungen für den Philips 70PUS8105 extrem gut. 97 Prozent der Käufer sind absolut zufrieden. Sie zeigen sich begeistert vom Ambilight, das mit jeder Quelle hervorragend funktioniert und die ganze Wand zum Teil des Fernsehers macht. Ansonsten wird die Bildqualität und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Fernsehern, die nur für einen Händler gefertigt werden. Hier hat sich Otto aber ein richtig gutes Modell ausgesucht, das jetzt zum verführerischen Preis verkauft wird.

