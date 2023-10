Glotze gesucht? Dieser geniale OLED-TV ist gerade stark reduziert

Wer nach einem Fernseher mit toller Bildqualität fahndet, kann jetzt aufhören zu suchen: Zurzeit ist ein OLED-TV von LG stark reduziert zu haben. Wir erklären euch, was der Fernseher kann und warum das Amazon-Angebot richtig gut ist.

LG OLED55B26LA: Das Wichtigste in Kürze

Es handelt sich beim LG 55B26LA (bei Amazon ansehen) um einen OLED-Fernseher aus dem Modelljahr 2022. Er hat eine Diagonale von 55 Zoll, stammt aus LGs B-Serie (untere Oberklasse), besitzt 120 Hz, 2× HDMI-2.1-Schnittstellen und VRR. Die Online-Bestpreise für dieses Modell schwanken meist zwischen 1.100 und 1.400 Euro, aktuell gibt es ihn für sehr günstige 929 Euro. Bonus: Während ihr bei vielen Händlern noch den Speditionsversand in Höhe von rund 40 Euro zusätzlich bezahlen müsst, ist dieser hier inbegriffen.

LG OLED55B26LA: OLED-TV mit 55 Zoll LG OLED-TV mit 55 Zoll, 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0, 120 Hz, VRR, Dolby Vision, Single Triple Tuner. Versandkosten inklusive! Amazon-Prime-Mitgliedschaft notwendig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2023 11:57 Uhr

Da es sich um ein Angebot zu Amazons Prime Deal Days (alle Angebote) handelt, braucht ihr ein Prime-Abo, um es nutzen zu können. Wer das nicht hat, kann eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen.

Warum ein OLED-TV?

Der Vorteil von OLEDs gegenüber klassischen LCD-Fernsehern sind die selbstleuchtenden Bildpunkte (OLED = Organische Leuchtdioden). Dadurch sind die Farben intensiver, die Ausleuchtung besser und das Schwarz ist echtes Schwarz – das Bild sieht schlicht beeindruckend aus. Und das übrigens auch aus spitzeren Winkeln – wenn eine größere Gruppe TV schaut, leiden die außen Sitzenden nicht unter Farbverfälschungen.

Hat OLED Nachteile?

Ja, die Maximalhelligkeit ist etwas geringer als bei Top-LCDs. Außerdem nimmt die Leuchtkraft der OLEDs mit der Zeit ab. Wenn Elemente lange Zeit konstant angezeigt werden (Senderlogos oder UI-Elemente in Spielen), können diese somit „einbrennen“. Diese Probleme haben die Hersteller aber mit den letzten Generationen in den Griff bekommen – an einem aktuellen OLED-Fernseher hat man bei alltäglicher Nutzung viele Jahre Freude.

Ist der Fernseher gut fürs Streaming geeignet?

Ja, LGs gelungenes webOS-Betriebssystem bietet Apps für praktisch alle relevanten Streaming-Dienste und Mediatheken. Zudem wird (unter anderem) der HDR-Standard Dolby Vision unterstützt, dank dem Filme und Serien auf Netflix, Disney+, Apple TV+ und anderen Diensten noch einmal deutlich besser aussehen können. Neben Ethernet kommt man auch per WLAN ins Netz.

Ist das Modell auch für Gaming empfehlenswert?

Ja. 2 der 4 HDMI-Ports am Fernseher sind HDMI-1.2-fähig, können also auch von Zuspielern in 4K mit 120 Hz und VRR/FreeSync/G-Sync bedient werden – für die aktuelle Konsolengeneration (PS5 und Xbox Series X) sowie PCs ist das optimal.

Was ist mit seriellem Fernsehen?

Auch dafür eignet sich der Fernseehr sehr gut, alle in Deutschland relevanten Betriebsarten können dank dem integrierten Triple Tuner dekodiert werden. Da der Fernseher „nur“ einen Single Triple Tuner besitzt, ist es allerdings nicht möglich, ein Programm anzuschauen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen. Für die meisten dürfte das freilich ein Nischenproblem sein.

Wie ist der Ton?

Für einen Flachbild-Fernseher gut, da der 2.0-Sound über den Standfuß in Richtung der Zuschauer gelenkt wird. Im Alltag reicht das. Wer Kino-Sound will, sollte eine Soundbar oder gar ein Surround-System anschließen, entsprechende Anschlüsse (HDMI eARC und S/PDIF) sind vorhanden. Wichtig zu wissen: Zwar unterstützt das Gerät Dolby-Atmos-Dekodierung, allerdings kein DTS, wie es einige ältere LG-Geräte noch konnten. Enthusiasten können den Support per Adapter oder mit einem modernen AV-Receiver nachrüsten.

Reicht die Größe?

Eine Bilddiagonale von 55 Zoll ist für einen Sitzabstand von 2 bis 3,5 Metern optimal, sollte also für die meisten Wohnzimmer passen.

