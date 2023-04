Wenn ihr euch einen Mähroboter kaufen, aber kein Vermögen ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Der Discounter hat ganz neue Modelle von Parkside im Angebot, die wenig kosten und direkt mit sämtlichem Zubehör kommt. Jetzt sogar mit App-Funktion.

Lidl verkauft Mähroboter für 199 Euro

Mähroboter sind beliebt, denn sie übernehmen die nervige Arbeit des Rasenmähens. Doch Mähroboter sind auch teuer. Bisher galten Modelle für 500 Euro als günstig. Das ändert Lidl jetzt. Mit dem „Parkside 20 V Mähroboter PMRA 20-Li A1“ hat der Discounter einen Mähroboter für kleine Gärten mit bis zu 500 qm für schlappe 199 Euro im Programm (bei Lidl anschauen). Es handelt sich dabei nicht um eine Aktion, sondern das ist die unverbindliche Preisempfehlung. Es kommen noch Versandkosten hinzu, wenn ihr euch nicht für den Newsletter eintragen wollt.

Das Interesse am Lidl-Mähroboter von Parkside ist extrem groß. (Bildquelle: GIGA)

Im Gegensatz zu vielen anderen Parkside-Produkten ist beim Mähroboter alles dabei. Ihr bekommt den Mähroboter, die Station, an der ihr das Gerät laden könnt, und den wechselbaren 2-Ah-Akku direkt dazu. Es ist ein Regensensor vorhanden, der den Mähvorgang beendet, wenn es anfängt zu tröpfeln und ihr könnt alles am LC-Display einstellen. So könnt ihr beispielsweise Zeiten programmieren, wann gemäht werden soll.

Das Tolle an den Parkside-Produkten ist, dass die Akkus untereinander zwischen den Geräten ausgetauscht werden können. Ihr könnt also auch einen 4-Ah-Akku einlegen, wenn ihr schon einen habt oder später günstig dazu kaufen und die Laufzeit so verdoppeln (bei Lidl anschauen).

Dieser Mähroboter arbeitet noch klassisch mit einem Begrenzungsdraht. Teurere Modelle fahren schon ohne. Es liegen 130 Meter und 200 Befestigungshaken dabei. Damit könnt ihr euren Garten einfassen und auch Bereiche abgrenzen, in denen nicht gemäht werden soll.

Wollt ihr einen Mähroboter mit App-Funktion, dann Lidl den „Parkside 20 V Mähroboter PMRDA 20-Li A1“ für 299 Euro im Programm (bei Lidl anschauen). Auch der Preis ist deutlich niedriger als bei anderen Modellen.

Den Mähroboter von Lidl gibt es auch mit App-Verbindung. (Bildquelle: GIGA)

Das solltet ihr über Lidl wissen:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf des Lidl-Mähroboters?

Im Grunde für alle, die einen eher kleinen Garten haben, der regelmäßig und automatisch gemäht werden soll. Dafür müsst ihr bei Lidl auch kein Vermögen ausgeben und bekommt trotzdem ein solides Gerät. Bisher gibt es noch keine Erfahrungsberichte. Sobald diese veröffentlicht werden, werden wir den Artikel um erste Meinungen erweitern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.