Amazon startete mit den Oster-Angeboten in die alljährliche Schnäppchenschlacht und Lidl zieht mit: Besonders in Sachen Kaffeevollautomaten hat Lidl ganz die Nase vorn und bietet einige Maschinen gerade zu Schnäppchenpreisen an. Wir haben Preise verglichen und listen folgend nur die besten Deals für euch.

Lidl: Sichert euch stark reduzierte Kaffeevollautomaten im Sale

Jede Woche gibt es montags und donnerstags neue Angebote und Rabatte bei Lidl auf viele Multimedia- und Haushaltsgeräte. Egal ob Fernseher, E-Bikes oder Haushaltsgeräte – der Discounter reduziert regelmäßig sowohl die Produkte namhafter Hersteller als auch Eigenmarken.

Doch der aktuelle Sale ist was ganz Besonderes, denn Lidl lässt sich nicht lumpen und kontert die Amazon-Oster-Angebote, die heute gestartet sind. Mit dabei sind vor allem starke Rabatte auf Kaffeevollautomaten und der Preisvergleich zeigt: Die Automaten von Delonghi, Bosch und Krups gibt es aktuell nirgendwo günstiger zu haben.

Delonghi Super Kompakt Kaffeevollautomat »ECAM13.123« Statt 529 Euro UVP: Mit 13-stufigem Metall-Kegelmahlwerk für Zubereitung von Cappuccino, Espresso, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 13:42 Uhr

Bosch Kaffeevollautomat »TIS30351DE VeroCup300« Statt 679 Euro UVP: Mit Keramik-Mahlwerk, optimaler Brühtemperatur durch ein "SensoFlow"-System und Milchaufschäumdüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:13 Uhr

Krups Kaffeevollautomat EA 815 Statt 729 Euro UVP: Mit 3-stufigem Metall-Kegelmahlwerk für Zubereitung von Cappuccino, Espresso, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:24 Uhr

PHILIPS Kaffeemaschine Grind Brew »HD7768/90« Statt 179,99 Euro UVP: Mit Wahlschalter für den Mahlgrad, Timerfunktion, Aroma-Seal-Deckel und einer Kaffeetemperatur von 80 bis 85 Grad. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:20 Uhr

Philips Senseo Select CSA230 Kaffeepadmaschine Statt 79,99 Euro UVP: Beliebte Kaffeemaschine von Philips für Kaffeepads. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:22 Uhr

Fit für den Frühling mit Lidl & weitere Technik-Schnäppchen

Der Frühling ist da, die Sonnenstrahlen locken auch noch den größten Sportmuffel nach draußen und das schöne Wetter ist einfach perfekt für eine Fahrradtour. Wenn ihr bereits länger überlegt, euch eine elektrische Variante anzuschaffen, solltet ihr euch die passenden E-Bike-Angebote bei Lidl nicht entgehen lassen. Aber auch Fernseher von Xiaomi, Laptops und Multimedia-Zubehör gibt es reduziert zu haben.

Telefunken E-Bike, 28 Zoll Statt 1.769 Euro UVP: E-Bike "Multitalent RC657-S" mit Einkaufs-Fahrradkorb vorne, 100 km Reichweite, 7 Gang Shimano-Nabenschaltung mit Rücktritt und 250 Watt/36 V Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:05 Uhr

Prophete E-Bike Alu-ATB, 29 Zoll Statt 1.939,94 Euro UVP: E-Bike "Alu-ATB" mit Seitenpacktasche, 130 km Reichweite, 9 Gang Shimano-Kettenschaltung und 250 Watt/48 V Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:02 Uhr

Xiaomi 55 Zoll Smart TV MI TV P1E Statt 599 Euro UVP: Top ausgestatteter 4K-TV mit sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, Netflix-, Amazon Prime- und YouTube-Apps vorinstalliert, Google Assistant & Android TV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 13:56 Uhr

HP Chromebook 14b-ca0255ng Statt 549 Euro UVP: Laptop mit 14-Zoll-Touch-Display, Intel-Pentium-Silver-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GBB eMMC & Chrome-OS-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:14 Uhr

Silvercrest ergonomische Funkmaus SFM 2400 A1 & SFM 2400 B1 Kabelloses 2er-Maus-Set mit USB-Nano-Empfänger, magnetischem Hand-Pad als Handauflage und 6 programmierbaren Tasten. Batteriebetrieben (2x AA) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 16:14 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).