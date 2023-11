Lidl legt los: Black-Friday-Angebote schon jetzt – was lohnt sich?

Black Friday ist erst am 24.11., doch schon jetzt fährt Lidl eine „Black Week“-Aktion auf und lässt ordentlich die Preise purzeln. Wir haben die Angebote des Discounters überprüft und präsentieren euch hier die Highlights.

Lidl Facts

Lidl Black Friday im Preis-Check: Die 11 besten Angebote

Während der „Black Week“ bei Lidl werden euch bis zum 27. November 2023 zahlreiche Elektronik-Produkte, Werkzeuge und Haushaltswaren zu reduzierten Preisen angeboten (Angebote bei Lidl ansehen). Bereits jetzt erhaltet ihr satte 40 Prozent Rabatt auf den Angebotspreis ausgewählter Artikel. Gebt hierfür einfach den Gutscheincode „SPAREN“ an der Kasse ein. Erst dann seht ihr den finalen Angebotspreis! Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Die besten Deals haben wir hier für euch zusammengestellt. Beachtet, dass der Gutscheincode nur bis einschließlich 18.11.2023 gilt.

Tepro Tisch-Gasgrill »Abington» Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 69,15 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:13 Uhr

Parkside 20 V Akku-Kaffeemaschine »PKMA 20 Li A1« Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 14,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 10:25 Uhr

Bosch Küchenmaschine »MUMP5000« Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 89,40 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:23 Uhr

Osram Luftreiniger AirZing UV-Compact mit UVC-Licht Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 53,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:13 Uhr

Silvercrest Fitness-Smartwatch mit Bluetooth und GPS Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 32,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 09:52 Uhr

Medisana Körperanalysewaage mit App Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 8,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 11:06 Uhr

Philips Multigroom »Series 3000« 7 in 1 Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 11,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:11 Uhr

Silvercrest Handstaubsauger Akku Zyklon SHAZ 22.2 E6 Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 41,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 09:41 Uhr

Vileda Elektrischer Sprüh-Mopp »Looper One« Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 53,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:13 Uhr

Amica Retro Weinkühlschrank »WKR 341 910 R« / »WKR 341 920 R« Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 161,40 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 10:07 Uhr

F2 SUP Doppelkammer Team für 6 Personen Mit Gutscheincode "SPAREN" nur 479 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2023 12:13 Uhr

Lidl Black Week: Das sollten Schnäppchenjäger wissen

Während der Black Week fährt auch der Discounter Lidl in seinem Onlineshop die besten Angebote des Jahre auf. Den Höhepunkt der Rabattaktion markiert das lange Wochenende von Black Friday am 24.11.2023 bis Cyber Monday, den 27.11.2023. Besonder beliebt sind dabei Küchengeräte der hauseigenen Marke Silvercrest wie der Monsieur Cuisine Smart, den es jetzt auch in einer edlen Black Edition zu kaufen gibt. Heimwerker setzen auf die Produkte von Parkside oder Makita, die zur Black Week ebenfalls mit bis zu 40 Prozent Rabatt angeboten werden. Weitere Highlights namhafter Hersteller sind der OptiGrill von Tefal, Kaffeevollautomaten von Bosch und Siemens oder Smartphones sowie Fernseher von Samsung.

Bei Lidl gibt es nicht nur regelmäßig neue Online-Schnäppchen aus den Bereichen Technik, Haushaltswaren und Heimwerkerbedarf, sondern auch interessante Tagesangebote. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.