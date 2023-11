Lidl macht eure Küche smart: Ab Donnerstag vier besondere Küchengeräte im Angebot

Bei Lidl findet ihr jede Woche viele unterschiedliche Produkte im Angebot. Ab dem 30. November 2023 wird es deutlich spezieller, denn dann verkauft der Discounter insgesamt vier Küchengeräte, die sich auch per App über das Smartphone steuern und einstellen lassen. Das mag im ersten Moment überflüssig klingen, bietet aber auch einige unerwartete Vorteile.

Lidl verkauft Küchengeräte mit App-Anbindung

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach bestimmten Küchengeräten seid, dann solltet ihr am 30. November bei Lidl reinschauen. Dort werden nämlich ein Wasserkocher, eine Küchenwaage, Kaffeemaschine und Heißluftfritteuse angeboten. Klingt im ersten Moment unspektakulär, wird aber durch den verlangten Preis und die App-Anbindung dann doch wieder interessant. Durch Letzteres erhalten die Geräte nämlich teilweise zusätzliche Funktionen, die ihr so am Gerät gar nicht bekommen würdet.

Wasserkocher Smart für 35,99 Euro: Dieser Wasserkocher mit Basisstation sieht mit dem durchsichtigen Gehäuse und der LED-Beleuchtung nicht nur schön aus, sondern kann auch mit einer App verbunden werden. Über diese ist das Aufheizen des Wassers, die Temperatureinstellung und Aktivierung der Warmhaltefunktion möglich. Das ist für den Alltag extrem praktisch, denn meist befindet sich noch Wasser im Gerät und ihr müsst immer selbst in die Küche laufen, um den Kochvorgang zu starten. Hier könnt ihr das per App machen.

Küchenwaage Smart für 11,69 Euro: Eine Küchenwaage mit App-Funktion klingt im ersten Moment überflüssig. Immerhin könnt ihr das Gewicht direkt am Display des Geräts auslesen. Spannend wird es aber für die Menschen, die ihre Nährwerte im Blick behalten müssen. Diese können mit der App nämlich angezeigt, addiert und dokumentiert werden.

Kaffeemaschine Smart für 35,99 Euro: Kaffeevollautomaten mit App-Funktion sind mittlerweile Standard. Doch eine normale Kaffeemaschine? Da lässt sich doch eh nichts wirklich einstellen. Tatsächlich ist die App-Anbindung auch hier ganz praktisch. Damit lassen sich nämlich beispielsweise das Aroma wählen und ein Timer einstellen.

Heißluftfritteuse Smart XL für 79,99 Euro: Bei diesem Modell bekommt ihr nicht nur einen großen Garraum mit 5,2 Litern, sondern könnt über die App auch direkt die Temperatur- und Zeiteinstellungen vornehmen. Je nach Gerät kann das ein großer Vorteil sein, weil die Bedienung nicht überall optimal ist.

Wichtig: Alle oben genannten Preise gelten nur zwischen dem 30. November und 6. Dezember 2023 über Lidl Plus. Ihr könnt die Produkte im Laden und online kaufen. Nachfolgend das Prospekt:

Lidl verkauft ab dem 30. November 2023 vier smarte Küchengeräte mit App-Anbindung. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Lohnt sich der Kauf?

Auch wenn ihr die smarten Funktionen der Küchengeräte nie nutzen werdet, sind die Preise ziemlich gut und der Kauf lohnt sich. Ich persönlich besitze eine Heißluftfritteuse mit App-Anbindung und bin ziemlich zufrieden. Sie wird aktuell mit 20 Euro Rabatt verkauft (bei Amazon anschauen). Einen Wasserkocher mit App-Funktion wollte ich mir auch immer schon einmal kaufen. Bisher ist es dazu aber noch nicht gekommen.

