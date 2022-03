Lidl setzt im Supersale den Rotstift an und reduziert eine Vielzahl an Produkten in den Bereichen Multimedia, Outdoor und Haushalt. Wir haben uns die Aktion des Discounters näher angesehen, Preise verglichen und die besten Schnäppchen zusammengefasst.

Lidl Supersale: Highlight-Angebote im Überblick

Jede Woche gibt es bei Lidl neue Angebote und Rabatte auf diverse Multimedia- und Haushaltsgeräte. Egal ob Fernseher, E-Bikes, Notebooks oder Kaffeemaschinen – der Discounter reduziert regelmäßig sowohl die Produkte namhafter Hersteller als auch Eigenmarken.

Ein Klassiker unter den Lidl-Deals ist ohne Zweifel der „Silvercrest Monsieur Cuisine Connect“ für 399 Euro, der ab 21.03.2022 sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop erhältlich sein wird. Wer vor Ort nicht leer ausgehen will, bestellt den beliebten Thermomix-Klon einfach online.

Bereits ab heute gibt es diverse Smart-Home-Gadgets zum Lidl-Preis, also schon ab 7,99 Euro pro Leuchtmittel. Dank Zigbee-Schnittstelle sind die smarten Glühbirnen, Starter-Sets und sämtliches Zubehör auch mit Philips Hue und anderen Smart-Home-Systemen kompatibel. Auch Werkzeug hat Lidl aktuell wieder im Angebot. Das Sortiment der Eigenmarke „Parkside“ reicht von Schleifmaschinen über Akkuschrauber bis hin zu Bohrmaschinen. Fun Fact: Am 11.03.2022 ist „verehre dein Werkzeug“-Tag, welchen Lidl zum Anlass nimmt, einen Akku-Bohrschrauber im Lidl-Look für 59,99 Euro anzubieten. Wer Interesse hat, sollte sich beeilen, denn erfahrungsgemäß sind solche Aktionsartikel schnell vergriffen.

Das schöne Wetter ist natürlich perfekt für eine Fahrradtour und so sind auch zahlreiche E-Bikes samt Zubehör bei Lidl gerade reduziert. Das sind die absoluten Preisknaller, die der Discounter so günstig wie kein anderer Händler im Angebot hat:

Telefunken E-Bike, 28 Zoll Statt 1.769 Euro UVP: E-Bike "Multitalent RC657-S" mit Einkaufs-Fahrradkorb vorne, 100 km Reichweite, 7 Gang Shimano-Nabenschaltung mit Rücktritt und 250 Watt/36 V Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 12:44 Uhr

Prophete E-Bike, 28 Zoll Statt 1.399,95 Euro UVP: Alu City E-Bike mit 100 km Reichweite, 7 Gang Shimano-Nabenschaltung mit Rücktritt und 250 Watt/36 V Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 12:49 Uhr

Fischer E-Bike, 28 Zoll Statt 1.649 Euro UVP: Trekking E-Bike "Viator 1.0" (Modell 2022) mit 120 km Reichweite, 8 Gang Kettenschaltung, Scheibenbremse und 422,4 Watt/48 V Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 12:53 Uhr

Weitere Technik-Schnäppchen bei Lidl

Neben den wöchentlich wechselnden Aktionsangeboten hat Lidl auch Multimedia-Deals im Dauersortiment. Diese „geheimen Schnäppchen“ kann man schnell übersehen, dabei bieten sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis:

Xiaomi 55 Zoll Smart TV MI TV P1E Statt 599 Euro UVP: Top ausgestatteter 4K-TV mit sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, Netflix-, Amazon Prime- und YouTube-Apps vorinstalliert, Google Assistant & Android TV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 13:06 Uhr

Tronic Powerbank, 20.000 mAh Günstige Powerbank zum mobilen Aufladen von Smartphones, Tablets, Nintendo Switch und Co. Paralleles Aufladen von bis zu 2 Geräten möglich. Batteriestatusanzeige über 4 LEDs und Schnellladefunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 13:02 Uhr

HP Laptop Envy 17-ch0578ng Statt 1.499 Euro UVP: Laptop mit 17,3-Zoll-FHD-Display, i7-Core-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD & Windows-10-Home-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 11:23 Uhr

HP Chromebook 14b-ca0255ng Statt 549 Euro UVP: Laptop mit 14-Zoll-Touch-Display, Intel-Pentium-Silver-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GBB eMMC & Chrome-OS-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 11:44 Uhr

HP Laptop 15-ed1252ng Statt 849 Euro UVP: 15,6-Zoll-Laptop mit FHD-Touch-Display, i5-Core-Prozessor, 8 GB RAM, 265 GB SSD & Windows-10-Home-Betriebssystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 10:19 Uhr

Silvercrest ergonomische Funkmaus SFM 2400 A1 & SFM 2400 B1 Kabelloses 2er-Maus-Set mit USB-Nano-Empfänger, magnetischem Hand-Pad als Handauflage und 6 programmierbaren Tasten. Batteriebetrieben (2x AA) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.03.2022 11:44 Uhr

