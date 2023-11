Lidl verkauft ab heute ein Samsung-Handy mit großem Akku zum kleinen Preis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone sein, dann könnte euch das Angebot von Lidl interessieren. Dort wird ab dem 20. November wieder ein bezahlbares Samsung-Smartphone mit großem Akku günstig angeboten.

Lidl verkauft Samsung-Handy für 99,99 Euro

Vor einiger Zeit hatte Aldi das Samsung Galaxy A04s im Angebot. Jetzt bietet Lidl das Handy viel günstiger an. Ab dem 20. November 2023 könnt ihr in den Filialen und im Onlineshop von Lidl das Galaxy A04s für nur 99,99 Euro kaufen (bei Lidl anschauen). Das Samsung-Handy gibt es direkt an der Kasse. Wenn ihr online zuschlagt, dann fallen noch Versandkosten an. Im Rahmen des Black Fridays soll es in der Lidl-App aber zum Start der Aktion einen Gutschein für kostenlosen Versand geben.

Wie schon bei Aldi bekommt ihr bei Lidl direkt eine SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dazu. Ihr könnt euer Samsung-Handy also nach dem Kauf direkt auspacken und loslegen. Beim Lieferumfang des Smartphones müsst ihr euch zudem keine großen Sorgen machen. Es ist alles mit dabei, was ihr benötigt. Sogar das Netzteil gehört bei diesem Modell noch zum Lieferumfang. Eine Hülle solltet ihr euch aber kaufen, um das Gehäuse aus Kunststoff zu schützen. Damit habt ihr lange etwas von dem Handy (bei Amazon anschauen).

Diese Samsung-Tipps müsst ihr kennen, wenn ihr euch ein neues Handy kauft:

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Samsung-Handys?

Im Grunde für alle, die ein solides Einsteiger-Smartphone mit langer Laufzeit suchen. Das Galaxy A04s besitzt ein 6,5 Zoll großes Display, ist mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher ausgestattet, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Besonders punkten kann das Samsung-Handy mit einer guten Laufzeit, da ein 5.000-mAh-Akku verbaut ist. Ihr habt zudem die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzulegen und es gibt vom Hersteller lange Software-Updates. Es handelt sich um ein 4G-Smartphone, sodass ihr nicht ins 5G-Netz kommt. Für den Preis ist es eine gute Wahl.

