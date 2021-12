Kabellose In-Ear-Kopfhörer, die per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden werden, liegen absolut im Trend. Der Discounter Lidl bietet ab heute“True Wireless“-Kopfhörer zum absoluten Tiefstpreis an. Man kann sogar aus verschiedenen Farben wählen.

Lidl verkauft kabellose In-Ear-Kopfhörer für 14,99 Euro

Originalartikel:

Es müssen nicht immer AirPods von Apple sein. Wer keine 200 Euro für High-End-Kopfhörer ausgeben, sondern nur ab und zu unbeschwert Musik hören möchte, der kann auch zu den kabellosen In-Ear-Kopfhörern von Silvercrest greifen, die ab dem 13. Dezember 2021 bei Lidl im Onlineshop für 14,99 Euro verkauft werden (bei Lidl anschauen).

Inklusive Versandkosten von 4,95 Euro landet man so bei günstigen 19,94 Euro. Damit unterbietet Lidl im Grunde alle anderen Anbieter von kabellosen In-Ear-Kopfhörern, die bei Amazon verkauft werden (bei Amazon anschauen). Dort beginnen die Preise bei etwa 25 Euro – tendenziell eher mehr. Klar, denn solche „True Wireless“-Kopfhörer sind das perfekte Geschenk zu Weihnachten. Bei Lidl kann man zudem aus vier Farben wählen und bekommt so etwas mehr Individualität.

Die AirPods Pro von Apple kosten 10x so viel:

Apple AirPods Pro – True-Wireless-Kopfhörer mit Noise Cancelling und Siri (Herstellervideo)

Was taugen die In-Ear-Kopfhörer von Lidl?

Man darf beim Klang natürlich keine Wunder erwarten. Günstige „True Wireless“-Kopfhörer klingen aber auch nicht zu schlecht. Wer nur hin und wieder etwas Musik hören möchte, ist hier genau richtig. Die Laufzeit gibt Silvercrest mit bis zu 3 Stunden an, wobei man die Kopfhörer dann 1,5 Mal in der Akku-Hülle aufladen und so die Laufzeit verlängern kann.

Verbunden werden die Kopfhörer per Bluetooth 5 und es werden die Bluetooth-Profile A2DP, HFP, HSP und AVRCP unterstützt. Sobald man die Kopfhörer aus der Akku-Hülle nimmt, schalten sie sich automatisch ein und verbinden sich mit dem Smartphone. Legt man sie zum Aufladen wieder ein, wird die Verbindung automatisch getrennt. Durch ein integriertes Mikrofon kann man auch damit telefonieren. Insgesamt also eine reichhaltige Ausstattung zum günstigen Preis.