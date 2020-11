Bei Lidl wird ab morgen ein Produkt verkauft, das durch die aktuelle Situation sehr stark im Preis gestiegen ist. Der Discounter verkauft es aber ziemlich günstig, sodass man zuschlagen sollte, wenn man so ein Multifunktions-Thermometer noch nicht besitzt.

Lidl verkauft Multifunktions-Thermometer für unter 10 Euro

Seit dem Ausbruch des Corona-Virus und der Erkenntnis, dass ein Symptom bei Erkrankung die erhöhte Körpertemperatur ist, sind Thermometer deutlich im Preis gestiegen. Lidl hat ab morgen, dem 26. November 2020, aber wieder ein Multifunktions-Thermometer im Angebot, das für gerade einmal 9,69 Euro verkauft wird. Das Angebot gilt sowohl online als auch in der Filiale. Wenn ihr es im Onlineshop kauft, müsst ihr aber noch Versandkosten zahlen. Wer bisher noch kein Thermometer hat und bei anderen Händlern nicht zu viel bezahlen möchte, kann hier zuschlagen.

Zum Angebot bei Lidl

Schaut man sich die Preise bei Amazon für Multifunktions-Thermometer an, dann liegen diese meist bei 25 bis 40 Euro. Man findet zwar vereinzelt Angebot für um die 10 Euro, da weiß man aber nie, ob diese Thermometer auch wirklich was taugen. Zudem liegt die Lieferzeit bei mehreren Wochen. Sie kommen mit Pech erst Ende Januar 2021 an. Lidl hat also definitiv die richtige Zeit getroffen, um dieses Produkt günstig auf den Markt zu bringen. Man sollte sich aber sputen, wenn man es wirklich haben möchte. Die Nachfrage dürfte morgen sehr groß sein. Weitere Black-Friday-Angebote findet ihr hier.

So solltet ihr die Maske tragen:

Was taugt das Multifunktions-Thermometer von Lidl?

Tatsächlich funktionieren solche Multifunktions-Thermometer ziemlich präzise. Dieses Modell besitzt die Medizinproduktklasse 2a und zeigt die Temperatur zwischen 34 und 43 sehr genau an. Man kann es im Ohr oder an der Stirn nutzen, um die Körpertemperatur zu ermitteln. Zusätzlich kann die Objekttemperatur mit bis zu 100 Grad gemessen werden. Praktisch, wenn ihr feststellen wollt, wie warm etwas ist – beispielsweise eine Flüssigkeit. Alles wird auf dem Display angezeigt und es stehen mehrere Speicherplätze zur Verfügung, wenn man Werte sichern möchte. Für knapp 10 Euro ein sehr guter Deal.