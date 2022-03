Wer viel mit seinem Smartphone oder Tablet unterwegs ist, hat nicht immer die Möglichkeit, seinen Akku an einer Steckdose aufzuladen. Man muss sich also eine Alternative einfallen lassen. Lidl bietet die Lösung dafür an. Der Discounter verkauft eine Powerbank mit richtig viel Energiespeicher zu einem sehr geringen Preis. Funktionen moderner Smartphones und Tablets werden unterstützt.

Lidl verkauft riesige Powerbank zum kleinen Preis

Eigentlich soll die Powerbank von Lidl erst ab dem 14. März 2022 verkauft werden, doch schon jetzt kann man den großen Energiespeicher online bei dem Discounter zum Preis von nur 14,99 Euro kaufen (bei Lidl anschauen). Bestellt man online, muss man noch Versandkosten von 4,95 Euro bezahlen. Wartet man noch einige Tage, dann kann man in den Filialen zugreifen. Vergleichbare Powerbanks mit der Kapazität kosten etwa 25 Euro oder mehr (bei Amazon anschauen).

Was kann die Powerbank von Lidl?

Man bekommt wirklich ein ziemlich gutes Modell, das mit LEDs an der Seite auf Knopfdruck nicht nur den ungefähren Ladezustand anzeigt und mit 20.000 mAh nicht nur eine hohe Kapazität besitzt, sondern diese Energie auch schnell abgeben kann. Über den USB-A- und -C-Anschluss können Smartphones und Tablets nämlich schnell aufgeladen werden. Dazu wird „Power Delivery 3.0“ und „Quick Charge 3.0“ von Qualcomm unterstützt. Je nach Gerät ist der Ladevorgang so zu 50 Prozent in nur 30 Minuten abgeschlossen. Die Powerbank eignet sich also auch für Menschen, die zwischendurch einfach kurz ihr Smartphone nachladen wollen.

Man kann mit der Powerbank von Lidl im Grunde alle Smartphones, Tablets und natürlich auch andere Geräte mit USB-Anschluss aufladen. Je nach Kapazität geht das sogar mehrfach, sodass man Smartphones für mehrere Tage unabhängig von einer Steckdose betreiben kann. Ihr habt die Wahl zwischen dem Modell in Schwarz und Weiß. Ein USB-Kabel liegt bei.