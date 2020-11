Bei Lidl gibt es wieder ein interessantes Produkt im Angebot, das euer Zuhause schöner macht. Mit etwas Kreativität lässt sich so in den verschiedenen Zimmern eine besondere Atmosphäre schaffen. GIGA hat die Details für euch.

Lidl verkauft LED-Band mit 10 Metern länge

LED-Bänder liegen aktuell voll im Trend. Mit einfachsten Mitteln lässt sich im Wohn-, Schlaf-, Kinder- oder jedem anderen Zimmer eine besondere Stimmung erzeugen. Das LED-Band von Lidl ist stolze zehn Meter lang und kann so individuell eingesetzt werden. Insgesamt 300 dimmbare LEDs können über die mitgelieferte Fernbedienung angesteuert werden. Sind zehn Meter zu viel, dann kann man das LED-Band einfach kürzen. Kostet bei Lidl aktuell nur 17,45 Euro. Bestellt man online, kommen noch 4,83 Euro Versandkosten hinzu. Alternativ könnt ihr auch in die Filiale gehen und dort zuschlagen.

Zum Angebot bei Lidl

Das LED-Band von Lidl ist natürlich viel günstiger als eine Version von Philips, hat aber den Nachteil, dass man es nicht per Handy oder Sprachassistent steuern kann – zumindest nicht direkt. Natürlich kann man sich zusätzlich eine WLAN-Steckdose holen und diesen Nachteil ausgleichen. Wer aber nicht viel für ein optisches Upgrade zahlen möchte, ist hier genau richtig. Mit etwas Kreativität kann man ein tolles Lichtkonzept für die verschiedenen Räume gestalten und so eine bestimmte Stimmung erzeugen. Das LED-Band ist selbstklebend und kann auf so gut wie allen Oberflächen befestigt werden, die tragend sind. Die Zuleitung vom Netzteil zum LED-Band beträgt 1,5 Meter. So hat man genug Spielraum beim Anbringen.

LED-Band bei Amazon kaufen

Was ihr über Lidl wissen solltet:

Lohnt sich der Kauf bei Lidl?

Der Preis für ein zehn Meter langes LED-Band ist ziemlich gut. Für unter 20 Euro bekommt man meist nur LED-Bänder mit fünf Metern bei Amazon. Das LED-Band von Lidl ist zudem durchgehend und ohne Unterbrechung. Meist gibt es 10 Meter in zwei Stücken. Wer so etwas bevorzugt, kann bei Amazon aktuell günstiger zugreifen.