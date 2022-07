Wenn ihr eure Kinder beschäftigen und bespaßen wollt, ist die Toniebox eine bewährte Lösung. Die Audiobox unterstützt mit den vielen verschiedenen Figuren Kinderlieder und Gedichte, kostet aber auch viel Geld. Bei Lidl gibt es mit dem SpeakerBuddy aktuell eine günstigere Alternative.

Günstige Alternative zur Toniebox bei Lidl

Seitdem meine kleine Nichte auf der Welt ist, habe ich mich zwangsläufig mit Kinderspielzeug beschäftigt. Vieles davon ist bisher an mir vorbeigegangen, gilt bei vielen Eltern aber einfach als ein Must-have. Bestimmtes Spielzeug wie die Toniebox haben sich einfach durchgesetzt, kosten aber auch viel Geld. Wer dieses nicht hat, könnte sich bei Lidl den SpeakerBuddy anschauen. Für nur 49,99 Euro (bei Lidl anschauen) bekommt ihr im Grunde genau das gleiche Produkt, nur günstiger.

Die passenden Münzen mit Geschichten oder Liedern bekommt ihr natürlich auch direkt bei Lidl. Diese Münzen kosten jeweils 7,99 Euro (bei Lidl anschauen). Meldet ihr euch für den Newsletter an, dann spart ihr euch die Versandkosten.

Toniebox oder SpeakerBuddy?

Meine Nichte hat eine Toniebox. (Bildquelle: GIGA)

Sowohl die Toniebox als auch der SpeakerBuddy verfolgen das gleiche Konzept. Sobald eine Figur oder Münze auf dem Lautsprecher aufgelegt wird, beginnt die Musik oder Geschichte. Ihr könnt bei beiden Geräten die Lautstärke einstellen. Aufgeladen wird der SpeakerBuddy mit einem USB-C-Kabel, während es für die Toniebox eine spezielle Ladestation gibt. Der SpeakerBuddy hat mehr Möglichkeiten zur Einstellung der Lautstärke und dient zudem bei Bedarf als Nachtlicht. Über die App und eine Kreativ-Münze kann man auch selbst etwas aufnehmen. Das geht auch mit der Toniebox. Bei beiden Geräten lassen sich Kopfhörer anschließen.

Das kann die Toniebox:

Toniebox: Deutsches Audio-Gerät für Kinder

Die Toniebox ist mit 100 Euro deutlich teurer (bei MediaMarkt anschauen). Auch die Figuren kosten mit 14 bis 15 Euro deutlich mehr (bei MediaMarkt anschauen). Dafür ist die Toniebox sehr wertstabil und die Auswahl an Figuren ist extrem groß. Wenn ihr euch dafür entscheidet und den höheren Preis bezahlt, könnt ihr den Lautsprecher mit den Figuren eigentlich immer noch ganz gut verkaufen, wenn die Kinder keine Lust mehr drauf haben. Bei dem SpeakerBuddy wage ich das etwas zu bezweifeln. Wer aber wirklich sparen muss, der bekommt mit dem SpeakerBuddy eine anständige Alternative. Und lieber so einen Lautsprecher, als direkt ein Smartphone oder Tablet in die Hand eines Kleinkindes zu drücken.