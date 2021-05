Wer nicht gut schläft, kann auch nicht produktiv sein und das Leben genießen. Bei Lidl gibt es aktuell Matratzen von Emma One im Angebot, die zu absoluten Bestpreisen verkauft werden. Die Testsieger von Stiftung Warentest überzeugen bei Preis und Leistung.

Lidl verkauft Emma One Matratze günstiger

Die Matratze von Emma One erfreut sich in Deutschland extrem großer Beliebtheit, da sie bei Stiftung Warentest den Sieg geholt hat. Und tatsächlich taugt die Matratze auch wirklich etwas. Die Bewertungen sind äußerst positiv und selbst in der Redaktion hat jemand bei einem vergangen Prime Day zugeschlagen und ist sehr begeistert. Lidl haut nun verschiedene Größen in zwei Stärken zu absoluten Bestpreisen raus. So kostet die Version in 80 oder 90 x 200 cm nur 139 Euro. Es fallen keine Versandkosten an. Im Preisvergleich werden um die 160 Euro fällig.

Wem 80 oder 90 cm in der Breite zu schmal sind, kann auch eine größere Version wählen. Die Emma One mit 140 x 200 cm kostet bei Lidl 259 Euro. Auch hier ist die Ersparnis sehr groß, denn andere Händler verlangen mindestens 300 Euro. Egal welche Größe man wählt, Lidl ist günstiger als andere Händler und verlangt zudem keine Versandkosten, was die Ersparnis zusätzlich erhöht. So könnt ihr euch die passende Matratze mit der entsprechenden Härte einfach beim Discounter zum günstigen Preis holen.

Lidl liefert innerhalb von 10 Tagen

Die Lieferung der Emma-One-Matratze nimmt etwas Zeit in Anspruch. Laut Lidl dauert die Zustellung etwa zehn Tage. Da man hier einen so guten Preis bekommt, lohnt sich der Kauf in jedem Fall, da man ordentlich sparen kann. Die Lieferung bei anderen Händlern ist auch kaum schneller. Allein bei Lidl hat die Matratze 4,5 von 5 Sternen, was für die Qualität spricht. Wenn man dann noch Geld sparen kann, lohnt sich der Kauf umso mehr.