Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Schon in Kürze steht Silvester vor der Tür und da möchte man sich in diesem Jahr etwas richtig Schönes gönnen, wenn man schon keine Party mit all seinen Freunden veranstalten kann. Lidl hat die passenden Produkte dafür im Angebot.

Lidl verkauft Raclette-Grill und Fondue-Set für 19,39 Euro

Raclette und Fondue gehören einfach zu Silvester. In diesem Jahr besonders, denn man kann nicht ausgehen und muss es sich zu Hause mit der Familie schön machen. Lidl hat einen Raclette-Grill und ein Fondue-Set für jeweils 19,39 Euro im Angebot. Eigentlich sollen die Produkte erst in der nächsten Woche in den Filialen verkauft werden, doch ihr könnt jetzt schon online zugreifen und euch so eines der Produkte sicher – oder beides, wenn ihr euch richtig verwöhnen wollt.

Raclette-Grill bei Lidl kaufen

Fondue-Set bei Lidl kaufen

Der Raclette-Grill und das Fondue-Set sind für die Nutzung von acht Personen ausgelegt. Man kann sich aber auch mehrere Gerichte gleichzeitig für sich selbst zubereiten. Beide Geräte werden per Strom betrieben. Der Raclette-Grill ist mit einer Antihaftbeschichtung ausgestattet, sodass nichts anbrennen kann und sich alles einfach reinigen lässt. Darauf kann man dann verschiedene Speisen zubereiten. Das Fondue-Set kann für Käse-, Öl-, Brüh- und Schokoladenfondues verwendet werden. Günstige Fondue-Sets werden oft mit Brennpaste betrieben, was zu Hause nicht so sicher ist. Da ist die Version von Lidl deutlich besser. Bei Amazon sind Fondue-Sets und Raclette-Grills meist deutlich teurer.

Die besten Sprüche für Silvester:

Nächste Woche auch bei Lidl im Laden

Wer sich den Raclette-Grill oder das Fondue-Set nicht online bei Lidl bestellen möchte, kann ab dem 14. Dezember 2020 auch in den Filialen zuschlagen. Aus eigener Erfahrung aus dem letzten Jahr kann ich sagen, dass das Interesse an diesen Produkten vor Silvester sehr groß sein wird, sodass man sich beeilen sollte. Am besten bestellt man einfach online und hat die Produkte dann sicher.