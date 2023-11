Lidl verkauft bald ein absurdes Produkt fürs Badezimmer

Bei Lidl bekommt ihr mittlerweile gefühlt alle Produkte. Manchmal könnt ihr bei dem beliebten Discounter auch Geräte kaufen, von denen ihr nicht einmal wusstet, dass es sie gibt. Genau das dürfte auf das nun im Angebot befindliche WC-Gadget zutreffen. Es handelt sich um ein Licht fürs stille Örtchen, das nur 4,99 Euro kostet.

Lidl verkauft WC-Licht für 4,99 Euro

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem der kuriosesten Gadgets seid, das zumindest mir bisher bei Lidl im Angebot aufgefallen ist, dann solltet ihr euch das WC-Licht für 4,99 Euro anschauen (bei Lidl anschauen). Livarno hat tatsächlich ein Gerät gebaut, mit dem ihr das Innere eurer Toilette in verschiedenen Farben beleuchten könnt. Ihr könnt das Gadget ab sofort im Onlineshop bestellen, müsst aber dann noch Versandkosten zahlen. Ab dem 16. November könnt ihr das WC-Licht direkt im Laden kaufen. Bei Amazon gibt es eine Alternative im Doppelpack ähnlich günstig (bei Amazon anschauen).

LIVARNO home LED WC-Licht, mit Bewegungssensor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2023 14:19 Uhr

Die Funktionsweise des WC-Lichts ist schnell erklärt. Genau wie einen WC-Duftstein hängt ihr das LED-Licht an die Kloschüssel. In dem Fall gehört aber der große Teil nach außen und der kleine Teil mit dem Licht nach innen. Sobald es dunkel ist im Bad, wird das Licht in der Schüssel automatisch eingeschaltet, wenn ihr euch nährt. Es ist nämlich auch ein Bewegungsmelder verbaut. Die Kloschüssel kann dabei in verschiedenen Farben beleuchtet werden.

Wer kauft so ein WC-Licht?

Bevor ich das Angebot bei Lidl im Prospekt gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass es so ein WC-Licht überhaupt gibt. Tatsächlich sind die Bewertungen bei Lidl aber ziemlich positiv. Es gehen wohl viele Menschen im Dunkeln auf die Toilette und wollen dabei kein großes Licht einschalten, sondern eine beleuchtete Kloschüssel haben. Entsprechend ist das Produkt ziemlich gut bewertet. Ich persönlich hab ja ein ganz normales Nachtlicht mit Bewegungsmelder im Bad (bei Amazon anschauen). Das empfinde ich auf Dauer als hygienischer. Aber lustig ist das WC-Licht schon und vielleicht ein cooles Spaß-Geschenk.