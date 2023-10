Lidl verkauft bald ein geniales Produkt für 9,99 Euro, das jeder mit Dusche besitzen sollte

Die Kosten für das alltägliche Leben sind auf einem Rekordniveau. Jeder von uns muss also sparen und viele wollen das auch. Doch nicht jedem fällt es einfach, denn viele wissen gar nicht genau, was wie viel kostet. Mit dem digitalen Wasserzähler von Lidl ändert sich das. Denn der hat ganz schön viel drauf.

Lidl verkauft digitalen Wasserzähler für 9,99 Euro

Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie viel Wasser ihr eigentlich während des Duschens oder Badens verbraucht habt, dann solltet ihr am 19. Oktober 2023 zu Lidl gehen. Dort bekommt ihr nämlich einen digitalen Wasserzähler für nur 9,99 Euro (bei Lidl anschauen). Wollt ihr nicht warten, dann könnt ihr für etwas mehr jetzt schon bei Lidl im Onlineshop bestellen (bei Lidl anschauen). Lokal ist das Angebot aber günstiger, denn im Onlineshop fallen zusätzlich Versandkosten an.

Der digitale Wasserzähler von Lidl ist wirklich ein cooles Gadget, das ihr an jeder Armatur anbringen könnt – im Idealfall an einer Dusche. Damit könnt ihr euch anzeigen lassen, wie viel Wasser ihr pro Minute verbraucht, wie hoch die Temperatur des Wassers ist und wie viel Wasser ihr insgesamt verbraucht habt. Letzteres lässt sich nach jedem Duschen zurücksetzen oder längere Zeit speichern.

In drei Farben wird euch angezeigt, ob ihr zu viel Wasser verbraucht habt. Bis 40 Liter ist alles okay und die Leuchte steht auf Grün. Zwischen 40 und 60 Litern wird es mit orange kritischer. Ab 60 Litern habt ihr zu viel Wasser verbraucht und es leuchtet rot. Je weniger Wasser erhitzt werden muss, desto weniger Energie verbraucht ihr und spart am Ende bares Geld. Auch Wasser an sich ist nicht kostenlos.

Anzeige der Wassertemperatur sehr praktisch

Ihr könntet den digitalen Wasserzähler auch einfach zur Anzeige der Temperatur vom Wasser nutzen, wenn ihr beispielsweise euer Baby badet. Der Zähler zeigt in Echzeit immer die gerade laufende Temperatur an und so wisst ihr direkt, wie es darum steht.

Die Montage ist laut Lidl an jedem Standardanschluss möglich – ohne Adapter. Alles funktioniert ohne Batterien, es muss nur ein Wasserdruck von mindestens 1,5 Bar vorhanden sein.

