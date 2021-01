Wer sich gute und günstige In-Ear-Kopfhörer kaufen möchte, kann das bald beim Discounter Lidl machen. Dort wird ein Modell von Philips zum absoluten Bestpreis verkauft. GIGA hat alle Details für euch.

Lidl verkauft Philips-Kopfhörer für 39,99 Euro

In-Ear-Kopfhörer liegen voll im Trend. Modelle von Samsung oder Apple kosten aber sehr viel. Wenn man nicht über 200 Euro ausgeben möchte, kann man auch zu einem Modell von Philips greifen, das in der kommenden Woche bei Lidl angeboten wird. Ab dem 25. Januar 2021 werden dort nämlich Kopfhörer für nur 39,99 Euro verkauft. Das Angebot gilt vor Ort in den Filialen. Im Preisvergleich werden über 45 Euro fällig. Bei Amazon kosten die Kopfhörer sogar noch etwas mehr.

Angebot bei Lidl anschauen

Die Philips-Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von 4 Stunden und können mehrfach im Ladecase aufgeladen werden, sodass man insgesamt auf 12 Stunden kommt. Damit kann man mindestens einen Arbeitstag überstehen. Die Kopfhörer verfügen über eine Schnellladefunktion und sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Sie eigenen sich also gut für Sport. Verbunden werden die Kopfhörer per Bluetooth 5.1 und sparen so Energie. Optisch sind die Philips-Kopfhörer sehr schlicht gestaltet und fallen im Ohr kaum auf.

Wem selbst die 40 Euro zu viel sind, der kann noch günstigere Kopfhörer bei Amazon finden. Dort gibt es ähnliche Modelle für unter 30 Euro – nur halt nicht von Philips.

Günstige Alternative bei Amazon kaufen

Was ihr über Lidl wissen solltet:

Was taugen die Philips-Kopfhörer von Lidl?

Bei einem Preis von 40 Euro darf man natürlich keine zu großen Ansprüche an In-Ear-Kopfhörer haben. Aktive Geräuschunterdrückung ist beispielsweise nicht vorhanden. Wer die Kopfhörer aber nur zum Hören von Musik beim Arbeiten oder Joggen verwenden möchte, ist mit diesem Modell sehr gut bedient. Bei Amazon sind die Kopfhörer-Modelle der Serien ziemlich gut bewertet. Es gibt über 500 Bewertungen und 4,3 von 5 Sternen. Insgesamt scheinen die meisten Käufer zufrieden zu sein. Die Klangqualität ist im Hinblick auf den Preis ziemlich gut. Allein die Akkulaufzeit könnte etwas höher ausfallen. Das ist aber bei so kleinen In-Ear-Kopfhörern normal.