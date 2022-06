Es gibt Smartphone-Zubehör, das sollte man einfach besitzen. Noch besser ist es, wenn das Gadget auch ohne Handy funktioniert. Genau das ist beim Bluetooth-Lautsprecher der Fall, der aktuell bei Lidl verkauft wird. Damit werdet ihr mit und ohne Smartphone gut unterhalten.

Lidl verkauft Bluetooth-Lautsprecher mit Radio-Funktion

Bluetooth-Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer. Die Auswahl ist unglaublich groß. Besonders im unteren Preissegment bis 50 Euro tummeln sich sehr viele Anbieter. Da ist es gut, wenn man etwas herausstechen kann. Bei Lidl wird aktuell ein Bluetooth-Lautsprecher angeboten, der genau dieses Extra bietet. Er hat nämlich direkt ein DAB+-Radio verbaut, sodass ihr auch ohne Verbindung zum Smartphone Musik hören könnt. Das Modell von Silvercrest wird zum Preis von 39,99 Euro angeboten (bei Lidl anschauen).

Wollt ihr euch die Versandkosten sparen, dann könnt ihr am 9. Juni 2022 einfach in den Laden gehen. Dort wird der Bluetooth-Lautsprecher dann auch direkt in den Filialen von Lidl angeboten. Zum Vergleich: Ein JBL-Lautsprecher kostet mit gleichem Funktionsumfang 80 Euro (bei Amazon anschauen). Von TechniSat gibt es auch ein Modell für 50 Euro (bei Amazon anschauen). Lidl ist hier mit 40 Euro also sehr gut dabei.

Was hat der Bluetooth-Lautsprecher von Lidl drauf?

Viele Käufer zeigen sich positiv überrascht von der Leistung des kleinen Bluetooth-Lautsprechers. Dieser leistet 6 Watt und soll locker für die Beschallung im Garten reichen. Der Klang geht absolut in Ordnung und durch das integrierte Radio ist man total flexibel, ob ihr euer Smartphone anschließt oder einfach das Radio einschaltet. Durch DAB+ ist man absolut zukunftssicher. Der 2.000-mAh-Akku soll für eine Laufzeit von 9 Stunden reichen. Der Lautsprecher kann per Bluetooth oder 3,5-mm-Klinkenanschluss angeschlossen werden.

Aufgeladen ist der Bluetooth-Lautsprecher in 3,5 Stunden. Das ist etwas lang für den kleinen Akku, es geht aber noch in Ordnung. Schade ist sicher, dass ein Micro-USB-Anschluss vorhanden ist. Ein USB-C-Port wäre sicher besser. Insgesamt aber trotzdem ein toller Lautsprecher mit gutem Klang für kleines Geld. Perfekt für den anstehenden Sommer.