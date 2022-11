Falls ihr auf der Suche nach einem günstigen E-Bike seid, mit dem ihr im Alltag unterwegs sein könnt, ohne euch zu große Sorgen machen zu müssen, dann könnt ihr nächste Woche bei Lidl reinschauen. Dort wird nämlich ein E-Bike von Zündapp für kleines Geld verkauft.

Lidl verkauft E-Bike für 599 Euro

Ein E-Bike für unter 1.000 Euro zu finden ist schon eine Herausforderung. Meist bekommt ihr das in einem Angebot von Aldi oder Lidl. Bei einem Preis von 599 Euro kann man schon von einem Schleuderpreis reden. Tatsächlich verkauft Lidl ab dem 21. November das Zündapp E-Bike Trekking Z80S 700c für diesen Preis (bei Lidl anschauen). Es handelt sich um ein Angebot aus der Black Week, wo diverse Produkte zu stark vergünstigten Preisen angeboten werden. Aktuell liegt der Preis noch bei 849 Euro, doch er soll online und lokal in den Märkten auf 599 Euro sinken (Quelle: mydealz).

Lidl verkauft in der Black Week ein E-Bike für nur 599 Euro

Der Preis von 599 Euro ist selbstredend eine kleine Sensation, denn selbst gebrauchte E-Bikes sind teurer. Wie bei jedem Angebot in der Black Week zum Black Friday von Lidl dürfte die Anzahl der E-Bikes begrenzt sein. Das Rad könnte zudem nicht in jedem Lidl auf Lager sein. Checkt optimalerweise euer lokales Prospekt. Das gab es früher auch schon, wo E-Scooter dann doch nicht in jedem Lidl verkauft wurden. Mit Glück könnt ihr aber ein solides E-Bike zu einem Mini-Preis erhalten.

Für wen lohnt sich der Kauf des E-Bikes?

Laut den Bewertungen von Besitzern auf Lidl scheint das E-Bike von Zündapp den Erwartungen zu entsprechen. Dort gibt es 4 von 5 Sternen (bei Lidl anschauen). Ihr bekommt ein günstiges, aber solides Fahrrad mit Basis-Ausstattung. Ihr dürft also nicht die gleiche Qualität wie bei einem 3.000-Euro-Fahrrad erwarten. Trotzdem ist es perfekt für den Alltag und hilft euch mit dem E-Antrieb anständig voranzukommen. Licht, Schutzbleche, ein Fahrradständer und so weiter sind vorhanden. Der Akku unter dem Gepäckträger kann entnommen und extern geladen werden. Insgesamt also ein gutes und sehr günstiges Fahrrad.