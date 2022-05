Die steigenden Temperaturen laden zum Radeln durch Stadt und über Land gerade zu ein. Wer seinen alten Drahtesel dafür gegen ein brandneues E-Bike eintauschen möchte, bekommt jetzt eine gute Gelegenheit dazu, denn die normalerweise recht teuren Geräte gibt es mal wieder aktuell bei Lidl zu attraktiven Preisen im Angebot.

Fischer-E-Bike bei Lidl besonders günstig

Der Discounter Lidl hat aktuell wieder zahlreiche E-Bikes und Pedelecs zu attraktiven Preisen im Angebot. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Fischer E-Bike MTB 27,5 Montis 2.0 z. Bsp. liegt normalerweise bei 1.449 Euro. Lidl verkauft das E-Mountainbike nun für nur 999 Euro (bei Lidl anschauen). Dort wird das Modell mit einer Rahmengröße von 48 cm in Weiß angeboten. Es fallen noch Speditionskosten in Höhe von 9,95 Euro sowie Versandkosten von 4,95 Euro an.

Fischer E-Bike MTB 27,5 Montis 2.0 in weiß Statt 1.449 Euro UVP: E-Mountainbike von Fischer mit hydraulischer Scheibenbremse, bis zu 120 km Reichweite, 9-Gang-Shimano-Kettenschaltung und 48 V-Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2022 13:43 Uhr

Das Fischer E-Bike von Lidl bietet eine solide Ausstattung für ein E-Mountainbike, das in erster Linie über Land, auf Schotterwegen und leicht hügeligem Gelände gefahren werden kann. Angeschoben wird es von einem 48-V-Motor, welcher am Hinterrad sitzt. Der Akku ist am Unterrohr festgemacht und liefert Energie für bis zu 120 km Reichweite. Je nachdem wie viel Unterstützung ihr beim Treten braucht kann dies variieren, der Unterstützungsgrad selbst kann über das Display an der Lenkstange eingestellt werden.

Zur weiteren Ausstattung gehören Scheibenbremsen und eine Schimano-Gangschaltung, um auch im manuellen Betrieb effizient voranzukommen und zu bremsen. Eine Federgabel sorgt dafür, dass auch im steinige Gelände Erschütterungen angenehm abgedämpft werden. Das Rad besitzt jedoch kein Licht, Reflektoren oder eine Klingel, was bedeutet, dass es für den Straßenverkehr so noch nicht zulässig ist. Wer vorhat, auch im Straßenverkehr zu fahren, sollte diese Dinge einfach nachrüsten.

Zudem bei Lidl im Angebot: Zündapp Z517 700c E-Cityrad

Wem ein Mountainbike zu sportlich oder zu wenig verkehrstauglich ist, empfehlen wir eines der Trekking-Räder, die ebenfalls gerade bei Lidl im Angebot sind und wir euch hier vorstellen.

Zündapp E-Cityrad »Z517 700c«, Damen, 28 Zoll Statt 1.699 Euro UVP: E-Cityfahrrad für Damen mit einer Radgröße von 28 Zoll und Rahmenhöhe von 48 cm. Reichweite ca. 30-115 km. Kettenantrieb mit 7 Gang Nabenschaltung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2022 14:56 Uhr

Wer viel in der Stadt unterwegs ist, greift besser zu einem City-Rad. Das Z517 700c von Zündapp ist bereits ausgestattet, um auch im Straßenverkehr legal und sicher unterwegs zu sein: Licht, Reflektoren und Klingel sind bereits verbaut. Das Rad hat eine Reichweite bis zu 115 km und kann auch im manuellen Betrieb bequem mit 7 Gängen bewegt werden.

Zündapp E-Bike Klapprad Z101 Statt 1.299 Euro UVP: E-Bike Klapprad in 20 Zoll. Radnabenmotor mit einer Reichweite von ca. 65 km. 6-Gang-Nabenschaltung für manuelle Bedienung. Tauglich für den Straßenverkehr. 21 kg Gewicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2022 15:21 Uhr

Eine Nummer kleiner und noch kompakter geht es mit dem Klapprad Z101 von Zündapp. Insgesamt weniger Gänge und etwas weniger Reichweite als die großen Modelle bietet das kleine Rad, dafür lässt es sich aber auch im Nahverkehr transportieren oder mit in den Urlaub nehmen. Wer es ultimativ flexibel braucht, könnte mit diesem Modell genau das richtige für sich finden.

