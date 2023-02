Wer seinen alten Drahtesel gerne gegen ein brandneues E-Bike eintauschen möchte, bekommt bei Lidl gerade eine gute Gelegenheit dazu. Dort könnt ihr ein E-Mountainbike von Fischer gerade zum Schnäppchenpreis ergattern. Wir haben die Details für euch.

Lidl: Fischer-E-Bike zum Schnäppchenpreis

Ihr wollt ein neues E-Bike, das euch auf Mountainbike-Touren zuverlässig unterstützt? Dann solltet ihr mal bei Lidl vorbeischauen. Dort bekommt ihr ein E-Mountainbike von Fischer mit einer Rahmengröße von 48 cm gerade für nur 999 Euro (Angebot bei Lidl ansehen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 14,90 Euro hinzu. Regulär kostet das E-Bike mindestens 1.399 Euro.

Fischer E-Bike MTB Montis 2206 Statt 1.699 Euro UVP: E-Mountainbike mit hydraulischen Scheibenbremsen, bis zu 120 km Reichweite, 9-Gang-Shimano-Kettenschaltung und 48-V-Motor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2023 09:31 Uhr

Was bietet das Fischer Montis 2206 E-Mountainbike?

Das Fischer-E-Bike bietet eine solide Ausstattung für ein E-Mountainbike, das in erster Linie über Land, auf Schotterwegen und leicht hügeligem Gelände gefahren werden kann. Angeschoben wird es von einem 48-V-Motor, welcher das Hinterrad antreibt. Der Akku ist am Unterrohr festgemacht und liefert Energie für bis zu 120 km Reichweite. Je nachdem wie viel Unterstützung ihr beim Treten braucht, kann dies variieren, der Unterstützungsgrad selbst kann über das Display an der Lenkstange eingestellt werden.

Zur weiteren Ausstattung gehören Scheibenbremsen und eine Shimano-Gangschaltung, um jederzeit effizient voranzukommen und sicher zu bremsen. Eine Federgabel sorgt dafür, dass auch im steinige Gelände Erschütterungen angenehm abgedämpft werden. Das Rad besitzt jedoch kein Licht und keine Reflektoren, was bedeutet, dass es für den Straßenverkehr so noch nicht zulässig ist. Wer vorhat, auch im Straßenverkehr damit zu fahren, kann diese Sachen jedoch auch einfach nachrüsten.

Für den Stadtverkehr ist das E-Bike jedoch nur eingeschränkt sinnvoll: Das hohe Gewicht von 26 Kilogramm macht sich da schnell bemerkbar. Für Touren im Gelände handelt es sich aber um eine nützliche Investition.

Ihr wollt lieber ein E-Bike für die Stadt? Dann hat Aldi das passende Angebot für euch parat:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.