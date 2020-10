Lidl hat ab heute ein Produkt im Angebot, das nicht nur zu einem sehr günstigen Preis verkauft wird, sondern im Bad in der aktuellen Zeit auch einen sehr nützlichen Mehrwert bietet. GIGA hat die Details für euch.

Lidl verkauft elektrischer Seifenspender für 7,75 Euro

In der aktuellen Zeit ist die Hygiene extrem wichtig. Bei Lidl gibt es ab heute einen elektrischen Seifenspender, der einen wirklich praktischen Zweck erfüllt. Man muss die Seife nämlich nicht mehr mit der Hand herausdrücken, sondern kann einfach die Hand drunterhalten und es wird Seife ausgegeben – komplett kontaktlos. Das sorgt nicht nur für eine bessere Hygiene, sondern spart auch Seife, da nur eine bestimmte Menge ausgegeben wird. Man zahlt zwar jetzt einmalig die 7,75 Euro, kann danach aber einfach die günstige Flüssigseife zum Nachfüllen kaufen. So belastet man die Umwelt weniger, da man nicht immer eine Seife mit Behälter kaufen muss, und spart zusätzlich Geld.

Zum Angebot bei Lidl

Der elektrische Seifenspender wird online bei Lidl und im Laden verkauft. Wer online bestellt, muss zudem Versandkosten zahlen. Der Seifenspender könnte zudem schnell ausverkauft sein, da er wirklich zu einem extrem günstigen Preis verkauft wird. Bei Amazon kostet ein elektrischer Seifenspender mindestens das Doppelte, oft aber auch viel mehr. Hier werden die aktuelle Situation und das große Interesse an genau so einem Produkt ausgenutzt und höhere Preise verlangt. Wer keine 20 Euro ausgeben möchte, kann also bei Lidl sparen und bekommt ein genauso gutes Produkt.

Was ihr über Lidl vermutlich noch nicht wusstest:

Lidl hat ab heute noch viele weitere Produkte im Angebot, die in euer Bad passen würden. Schaut einfach auf der Sonderseite rein. Dazu gehört beispielsweise eine günstige elektronische Zahnbürste, Bad-Möbel und viele Kleinigkeiten, die man sich so ins Bad stellen könnte. Wenn ihr über einen Betrag von 59 Euro kommt, entfallen die Versandkosten. Alle Informationen dazu erhaltet ihr hier.