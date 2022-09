Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem nicht zu großen Fernseher seid, dann könntet ihr bei Lidl reinschauen. Der Discounter verkauft ein 43-Zoll-Modell mit 4K-Auflösung und vielen Smart-TV-Funktionen zum echten Schnäppchenpreis.

Lidl verkauft LG-Fernseher mit 43 Zoll für 329 Euro

Wenn ihr zwar einen neuen Fernseher kaufen, aber kein Monster-Gerät haben wollt, dann könnt ihr aktuell bei Lidl zuschlagen. Dort gibt es nämlich schon jetzt den LG 43UQ70006 für nur 329 Euro im Angebot (bei Lidl anschauen). Dazu kommen noch 24,90 Euro Versandkosten, sodass ihr am Ende bei 353,90 Euro landet. Wollt ihr euch die Versandkosten sparen, dann könnt ihr am 29. September auch in der Filiale zuschlagen. Ab diesem Datum wird der Fernseher nämlich auch in den einzelnen Filialen verkauft.

LG Fernseher »43UQ70006« 43 Zoll UHD Smart TV Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 12:03 Uhr

Ein sehr ähnliches Modell von LG kostet bei Amazon fast 385 Euro (bei Amazon anschauen). Ihr spart also etwas Geld. Alternativ könnt ihre auch zu einem 43-Zoll-Modell von Hisense greifen, welches unter 280 Euro kostet (bei Amazon anschauen). Dann entgehen euch aber auch die vielen Möglichkeiten, die webOS bietet.

Was taugt der LG-Fernseher bei Lidl?

Tatsächlich ist der LG 43UQ70006 ein guter und günstiger Fernseher, der im Grunde alles drauf hat, was man zu so einem Preis erwarten kann. Ihr bekommt ein 4K-Panel, welches Inhalte sehr scharf anzeigt. Das Bild wird durch den „α5 Gen5 AI Prozessor“ optimiert, unterstützt HDR und HDR10 Pro. Für guten Klang sorgt ein 20-Watt-Soundsystem. Normales TV könnt ihr über den Triple-Tuner für Satellit, Kabel und Antenne empfangen. An den drei HDMI-2.0-Anschlüssen könnt ihr Konsolen und andere Geräte anschließen.

Als Betriebssystem kommt webOS zum Einsatz, mit dem ihr auf alle wichtigen Streaming-Dienste zugreifen könnt. Sogar Sky Q wird unterstützt. Ihr könnt euch zwischen den Sprachassistenten Google Assistant oder Amazon Alexa entscheiden. Weiterhin unterstützt der Fernseher Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit, sodass ihr sogar eure Apple-Geräte verbinden könnt.