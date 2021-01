Wer sich zu Beginn des Jahres einen neuen Fernseher kaufen möchte, kann das bei Lidl machen. Der Discounter verkauft eigentlich ab der nächsten Woche einen Smart-TV zum kleinen Preis. GIGA verrät euch aber, wie ihr jetzt schon zuschlagen könnt und ob sich der Kauf lohnt.

Lidl verkauft Philips-Fernseher für 259 Euro

Eigentlich will Lidl den Philips-Fernseher 43PFS6805 erst ab dem 14. Januar 2020 zum Preis von 259 Euro verkaufen, doch das Angebot ist jetzt schon im Onlineshop bestellbar. Geliefert wird aber erst nach dem Start der Aktion. Wer sich den Fernseher aber auf jeden Fall sichern möchte, kann jetzt schon zuschlagen. Er wird im Übrigen nicht nur online verkauft, sondern auch in den Filialen. Sollte er also online ausverkauft sein, könnt ihr vor Ort zuschlagen.

Philips-Fernseher bei Lidl kaufen

Zum Preis von 259 Euro kommen noch Versandkosten von 4,95 Euro hinzu, sodass ihr bei 263,95 Euro landet. Das ist wirklich ein sehr guter Preis. Die Konkurrenz von Otto verlangt für das gleiche Modell 329 Euro. Wer also genau diesen 43-Zoll-Fernseher mit Full-HD-Auflösung und Smart-TV-Funktionen haben wollte, sollte bei Lidl zuschlagen. Wie beim letzten Angebot könnte Lidl den Fernseher aber noch einmal offline nehmen und erst wieder am 14. Januar verkaufen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels war der Philips-Fernseher bei Lidl bestellbar.

Für wen lohnt sich der Kauf des Philips-Fernsehers bei Lidl?

Für alle, die einen Marken-Fernseher zum attraktiven Preis haben wollen. Mit 43 Zoll ist der Fernseher nicht zu groß, besitzt WLAN, um damit kabellos ins Netz zu kommen und alle wichtigen Funktionen zu nutzen. Im Lidl-Fernseher ist zudem ein Triple-Tuner verbaut, sodass man alles empfangen kann. Wem die Marke egal ist, der kann bei Amazon ein ähnliches Modell für 249 Euro kaufen. Oder man möchte 4K-Auflösung und Android TV, dann kann man zum Xiaomi-Fernseher für etwas mehr greifen.