Bei Lidl gibt es wieder ein Smartphone- und Tablet-Zubehör im Angebot, das eigentlich jeder von euch besitzen sollte. Besonders wenn ihr viel unterwegs seid und keine Möglichkeit zum Laden findet, ist eine Powerbank eine echt große Hilfe. Beim Discounter gibt es jetzt ein Modell zum Schnäppchenpreis.

Lidl verkauft Powerbank für 10 Euro

Der Sommer steht vor der Tür und damit die Jahreszeit, in der wir uns viel an der frischen Luft bewegen. Wenn das Smartphone oder Tablet da nicht mithalten kann und der Akku vor dem finalen Foto des Sonnenuntergangs oder zum abendlichen Grillen schlappmacht, ist das natürlich unschön. Bei Lidl gibt es dafür eine Lösung. Eigentlich ab dem 19. Mai verkauft der Discounter eine Tronic-Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh für nur 9,99 Euro (bei Lidl anschauen). Kurioserweise könnt ihr jetzt schon zuschlagen und müsst nicht warten.

Da es sich um ein Angebot im Onlineshop handelt, müsst ihr noch Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro bezahlen. Oder ihr sucht euch bei den Technik-Angeboten von Lidl noch etwas aus, sodass ihr auf zusammen 50 Euro kommt, damit ihr die Versandkosten mit dem Gutscheincode LDD nicht bezahlen müsst (bei Lidl anschauen).

Wenn ihr nicht bei Lidl zuschlagen wollt, gibt es bei Amazon viele Alternativen. Dort beginnen die Preise bei um die 13 Euro (bei Amazon anschauen). Bei einer Powerbank, die gerade im Angebot ist, wurde sogar eine Taschenlampe eingebaut (bei Amazon anschauen).

Was ihr über Lidl wissen solltet:

Was leistet die Powerbank von Lidl?

Mit einer Kapazität von 10.000 mAh könnt ihr euer Smartphone mit der Powerbank von Lidl mindestens zwei bis drei Mal komplett aufladen. Beim Tablet dürfte es je nach Modell für eine komplette Ladung reichen. Unterstützt wird die Power-Delivery-Schnellladefunktion, sodass kompatible Geräte in 30 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen sind. Das funktioniert per USB C, wobei es noch einen zweiten USB-A-Port gibt. Aufgeladen wird die Powerbank über den USB-C-Anschluss. LEDs an der Seite zeigen an, wie der Ladestand der Powerbank ist. Abgesichert ist der Akku durch einen Überhitzungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlussschutz und Tiefentladeschutz. Damit dürftet ihr auf der sicheren Seite sein.