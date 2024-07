Lidl verkauft heute ein Balkonkraftwerk mit Zusatzfunktion zum Sparpreis

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, aber nicht wisst, für welches ihr euch entscheiden sollt, dann lohnt ein Blick zu Lidl. Der Discounter hat ab dem 18. Juli 2024 ein ganz besonderes Modell im Angebot. Dieses könnt ihr nachträglich noch um einen Speicher und smarte Funktionen erweitern, wenn ihr auf den Geschmack der selbstproduzierten Sonnenenergie gekommen seid.

Lidl verkauft 830-Watt-Balkonkraftwerk für 299 Euro

Bei Lidl bekommt ihr ab dem 18. Juli 2024 ein Balkonkraftwerk mit zwei 415-Watt-Solarmodulen und einem EcoFlow-Wechselrichter zum Preis von nur 299 Euro. Das Angebot gilt lokal in den Märkten, sodass ihr euch vergewissern müsst, dass ihr die Solarmodule auch mitbekommt. Mit über 1,7 Meter Länge und 1,1 Meter Breite sind das nämlich ziemlich große Teile. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe bereits mehrere Balkonkraftwerke abgeholt und selbst in großen SUVs wurde es knapp. Im Prospekt ist das Angebot gelistet. Online könnt ihr es auch bestellen, wenn ihr schnell seid (bei Lidl anschauen).

Bei Lidl bekommt ihr ein besonderes Balkonkraftwerk zum Schnäppchenpreis. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Doch was macht dieses Balkonkraftwerk so besonders? Es ist der EcoFlow-Wechselrichter. Dieser kann nicht nur mit 600 oder 800 Watt betrieben werden, sondern ihr könnt auch einen Akku anschließen. EcoFlow bietet verschiedene Speicher an, die eine Kapazität von bis zu 5 kWh besitzen. So könnt ihr euren Eigenverbrauch massiv steigern.

Bei Netto müsst ihr für ein ähnliches Set etwas mehr zahlen:

Vale-Balkonkraftwerk mit EcoFlow-Wechselrichter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2024 04:29 Uhr

Weiterhin unterstützt der EcoFlow-Wechselrichter in Kombination mit einer Batterie smarte Steckdosen. Ihr könnt daran beispielsweise euren Fernseher, PC, Konsole, Kühlschrank und so weiter anschließen und das System stellt euch so viel Energie zur Verfügung, wie ihr aktuell benötigt. So wird keine Energie mehr verschwendet und kostenlos ins Netz geleitet. Das funktioniert seit kurzer Zeit auch mit Shelly. So wird wirklich der gesamte Energieverbrauch des Hausnetzes erfasst.

Ich habe den EcoFlow PowerStream getestet und fand ihn richtig gut:

Für wen eignet sich dieses Balkonkraftwerk?

Es ist perfekt für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet, weil ihr einen sehr variablen Wechselrichter bekommt, der viele Zusatzfunktionen besitzt. Auch die App ist sehr einfach zu bedienen. Es fehlt jedoch sämtliches Befestigungsmaterial. Wenn ihr die Solarmodule am Balkongeländer montieren wollt, müsst ihr die passende Halterung extra kaufen. Die findet ihr bei Amazon in verschiedenen Ausführungen (bei Amazon anschauen). Insgesamt ist der Preis für dieses Set aber wirklich gut. Ihr müsst es halt nur abholen und das dürfte nicht für jeden möglich sein.