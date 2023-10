Lidl verkauft morgen eine Klimastation günstiger, die in keiner Wohnung fehlen darf

Der Herbst ist in Deutschland angekommen und damit beginnt die dunkle Jahreszeit mit viel Regen und stark schwankenden Temperaturen. Besonders jetzt ist es wichtig, dass ihr die Luftfeuchtigkeit in den Räumen eurer Wohnung oder eurem Haus im Blick habt, um keine böse Überraschung zu erleben.

Lidl verkauft Raumklimastation für 7,99 Euro

Spätestens jetzt, wo man die Heizung langsam wieder einschaltet, weil es draußen deutlich kälter wird, spielt die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen eine große Rolle. Viel Regen, schwankende Temperaturen und eine Heizung, die nicht permanent läuft, begünstigen, dass sich Feuchtigkeit an den Wänden ablagert. Wird dann nicht regelmäßig gelüftet, kann es schnell zu Schimmelbildung kommen.

Um das zu verhindern, solltet ihr euch eine Raumklimastation kaufen. Bei Lidl gibt es ein Modell mit Warnfunktion ab dem 19. Oktober 2023 für nur 7,99 Euro im Laden. Wollt ihr nicht warten, könnt ihr auch online zuschlagen (bei Lidl anschauen).

AURIOL Raumklimastation mit Warnfunktion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2023 07:35 Uhr

Die Raumklimastation von Lidl zeigt nicht nur die Temperatur an, sondern legt den Fokus auf das Klima in den Räumen. Auf dem Display werden mit einer Grafik und Zahlen die aktuelle Luftfeuchtigkeit und die Einordnung angezeigt. In fünf Stufen wird die aktuelle Situation analysiert und dargestellt. So wisst ihr genau, wie es um das Raumklima steht und was droht, wenn ihr nicht lüftet oder heizt. Warnungen gibt es bei zu hoher Feuchtigkeit, Schimmel- und Grippeindikator oder dem Hitzeindex. Ihr könnt das Gerät aufhängen, aufstellen oder mit einem Magneten irgendwo befestigen.

Alternative mit App-Anbindung

Ich persönlich lebe in einem Altbau und achte deswegen sehr auf das Raumklima. Die Luftfeuchtigkeit spielt für das Wohlbefinden eine große Rolle und besonders in der Übergangszeit wie jetzt ist eine regelmäßige Kontrolle wichtig. Die Lösung von Lidl sieht ganz vielversprechend aus für den Preis. Wenn ihr eine Lösung mit App-Anbindung wollt, dann kann ich euch dieses Produkt auf Amazon empfehlen. Kostet aktuell knapp über 10 Euro (bei Amazon anschauen) und zeigt euch noch mehr Daten auf dem Handy an.

ThermoPro TP357 80m Bluetooth Hygrometer Innen Raumthermometer Digital mit APP Mini Luftfeuchtigkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2023 07:57 Uhr

